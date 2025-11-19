Pakete an Weihnachten: Diese Fristen bei Hermes, DPD und GLS müsst ihr kennen

Vor Heiligabend wird es eng.

Die Paketdienste bereiten sich auf Weihnachten vor. Für eine pünktliche Zustellung vor dem Fest haben sich nach DHL jetzt auch Hermes, DPD und GLS verbindlich festgelegt. Wer die Frist verpasst, riskiert enttäuschte Gesichter.

Weihnachts-Deadlines bei Hermes, DPD und GLS

Hermes akzeptiert Sendungen für die reguläre Zustellung bis spätestens 19. Dezember um 12 Uhr. Diese Frist gilt sowohl für Pakete, die im PaketShop abgegeben werden, als auch für solche, die ein Hermes-Fahrer an der Haustür abholt. Falls ein Päckchen ins europäische Ausland geht, müssen sich Kunden je nach Zielort zwischen dem 8. und 15. Dezember kümmern.

Denselben Stichtag für den Standardversand innerhalb Deutschlands hat DPD angesetzt. Wer will, dass das Paket sicher vor Weihnachten ankommt, sollte es also spätestens am 19. Dezember abgeben. Später müssen Kunden dann auf den Expressdienst zurückgreifen. Der funktioniert noch bis zum 23. Dezember, bedeutet aber einen spürbaren Preisaufschlag. Beim internationalen Versand gelten wie bei Hermes länderspezifische Fristen.

GLS nennt ebenfalls den 19. Dezember als letzten Versandtag für Pakete innerhalb Deutschlands. Geht das Paket in ein EU-Nachbarland, endet die Frist am 18. Dezember. Für andere EU-Länder ist der 17. Dezember entscheidend, für weltweite Sendungen bereits der 15. Dezember. Danach kann es eng werden, auch mit Expressoption (Quelle: BR).

Pakete: DHL mit eigenen Stichtagen

Die Deutsche Post und DHL setzen den 20. Dezember als spätesten Termin für reguläre Briefe und Pakete innerhalb Deutschlands. Bei internationalen Sendungen gelten frühere Fristen: 15. Dezember für Nachbarländer, 11. Dezember innerhalb der EU. Geht es noch weiter, etwa nach Übersee, endet der Versandzeitraum bereits am 26. November.