Panik an der Tankstelle: So schlimm geht es am Zapfhahn zu

Der Besuch an der Tankstelle ist für Millionen Autofahrer Alltag – doch für immer mehr wohl auch eine echte Prüfung.

Angst vorm Tanken – refuel anxiety im Englisch – ist für junge Autofahrer ein echtes Problem. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus der Vereinigten Königreich, wonach satte 62 Prozent der jungen Autofahrer zwischen 18 und 24 Jahren angaben, sich vor dem Befüllen des Tanks zu fürchten.

Panik an der Zapfsäule: Wo liegt das Problem?

Aber wovor genau fürchten sie sich? Die Zapfsäule allein tut niemandem was. Es ist offenbar die eigene Unwissenheit, die die Betroffenen fürchten – und sich damit in aller Öffentlichkeit die Blöße zu geben. Sorge, den Tankdeckel nicht aufzubekommen, Fehler bei der Bedienung zu machen oder Kratzer in den Wagen zu fahren beim Versuch nah genug an der Zapfsäule zu parken – diese Probleme nennen die Kollegen von T-Online.

Ein weiterer Problemfall dürfte wohl noch dazu kommen, denn auch die Sorge, den falschen Kraftstoff zu tanken und damit dem Wagen zu schaden, wird wohl eine Rolle spielen – wenn die jungen Autofahrer es denn bis dahin schaffen.

Denn Probieren geht in diesem Fall nicht über Studieren. Vielmehr scheuen die Tankphobiker einen Halt an der Tankstelle. In manchen Fällen geht das T-Online zufolge so weit, dass Fahranfänger schon mal auf der Strecke liegen bleiben, statt rechtzeitig zu tanken. Auch würden die Autos fast bis auf den letzten Tropfen leer gefahren, bevor man Freunde oder Bekannte bittet, das Tanken zu übernehmen.

Angst vorm Tanken – ein Generationenproblem?

Den Berichten aus UK ist zu entnehmen, dass sich hinter der gar nicht so ungewöhnlichen Angst wohl ein Generationsumbruch versteckt. Von Eltern, die ihre Kinder von A nach B bringen und auch das Tanken übernehmen, selbst wenn die Kinder selbst schon fahren können, ist da die Rede.

Und von sozialem Druck, keine Fehler in der Öffentlichkeit zu machen, sich nicht blamieren zu wollen – alles nachvollziehbar. „Da geht es nicht nur um die gestiegenen Benzinpreise, sondern auch um ganz gewöhnliches Selbstbewusstsein“, erklärt etwa der Verkehrsexperte Harry Waring.

Allerdings gibt es auch berechtigte Kritik an der Umfrage, vor allem an möglicherweise suggestiven Fragen und dem allgemeinen Zuschnitt à la „Jung gegen Alt“ (Quelle: 9Honey).

Kein Grund zur Panik – bereitet euch einfach vor Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich es zumindest nachvollziehen: Das Grundwissen über Autos nimmt eher ab als zu. Ich selbst kenne mich beispielsweise bei weitem nicht so gut aus wie mein Vater, ohne dass einer von uns sich beruflich etwa als Kfz-Mechaniker mit Autos beschäftigte. Ich kann mir daher problemlos vorstellen, dass ein grundlegendes Verständnis für die Prozesse im und ums Auto längst nicht alle Fahranfänger haben. Dazu kommt: Tanken lernen ist nicht der Teil der Pflichtausbildung in der Fahrschule – weder in Großbritannien noch hierzulande. Wenn man es noch nie gemacht hat, woher soll das Wissen kommen?Tutorials auf YouTube oder TikTok gibt es übrigens zuhauf, falls ihr vor der nächsten Autobahnfahrt noch einmal sichergehen wollt. Felix Gräber

