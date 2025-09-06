Panoramadach erklärt: Diese Vorteile und Schwächen solltet ihr kennen

Ein Panoramadach lässt mehr Licht ins Innere und verringert das Engegefühl im Auto. Mit diesen Tipps wird euer Fahrvergnügen noch größer.

Vor- und Nachteile eines Panoramadachs

Wir blicken mit euch zuerst auf die wichtigsten Vor- und Nachteile eines Panoramadachs:

Das Raumgefühl wird deutlich erweitert. Durch das große Fenster gibt es zudem wesentlich mehr Licht im Fahrzeuginnern.

Viele Autofahrer finden ein Panoramadach auch von außen als luxuriöse Ergänzung ihres Fahrzeugs.

Wenn das Dach teilweise geöffnet werden kann, gibt es zudem eine weitere Frischluftzufuhr.

In den immer wärmer werdenden Sommern kann die große Fensterfläche zu mehr Wärme im Fahrzeuginnern führen.

Falls eine Reparatur notwendig werden sollte, können die Kosten schnell hohe Summen erreichen, da möglicherweise die gesamte Scheibe ausgetauscht werden muss.

Zudem können die Anschaffungskosten eines Fahrzeugs mit Panoramadach deutlich höher sein.

Panoramadach ungleich Schiebedach

Panoramadächer an Fahrzeugen sind nicht automatisch auch Schiebedächer, wie häufig angenommen wird. Panoramadächer bedecken eine größere Fläche, die häufig bis an die hintere Hälfte des Fahrzeugs reichen. Dabei kann nicht jedes Panoramadach wie ein Schiebedach geöffnet werden.

Belüftung dank Schiebe-Funktion

Wer sein Auto mit frischer Luft versorgen oder etwas Fahrtwind genießen will, kann je nach Hersteller und Modell auch das Panoramadach in begrenzter Weise öffnen. Bei Dächern mit Schiebe-Funktion öffnet sich der vordere Teil des Daches und fährt nach hinten über den feststehenden Bereich.

Sonnenblende elektrisch steuerbar

Damit ihr vom vielen Licht, welches durch euer Panoramadach in euer Fahrzeug strahlt, nicht gestört werdet, sind in den meisten Fahrzeugen elektrisch steuerbare Sonnenblenden eingebaut.

Häufig ist eine Automatisierung eingebaut, die ihr zusätzlich aktivieren könnt. Die Sonnenblende schließt dann einige Minuten, nachdem ihr euer Auto verlassen und verriegelt habt. Im Sommer heizt sich so der Innenraum weniger auf.