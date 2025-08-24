park4night-Abo kündigen: So geht's

Der beliebte Onlinedienst park4night bietet seinen Nutzern hilfreiche Funktionen. Wir zeigen euch, wie ihr das park4night-Abo kündigen könnt.

Das bringt euch ein park4night-Abo

Wenn ihr mit dem Wohnwagen oder Camper unterwegs seid, ist die App park4night eine gute Hilfe. Sie gibt euch eine Übersicht über mögliche Stellplätze und Dienstleistungen an den jeweiligen Orten.

Mit dem Premium-Abo park4night+ könnt ihr unter anderem die Suche spezieller eingrenzen, Favoriten speichern und exklusive Plätze finden. Beim Abo könnt ihr zwischen einem monatlichen und einem jährlichen Zahlungsrhythmus wählen.

Das gilt für die Kündigung von park4night+

Ob ihr euer bestehendes park4night-Abo kündigen müsst, hängt von der Plattform ab, auf der ihr es abgeschlossen habt. Dabei gilt:

App Store: Wenn ihr das Abo im Apple App Store abgeschlossen habt, braucht ihr es nicht aktiv zu kündigen . Es endet automatisch nach der Laufzeit. Ihr könnt es entweder vor Ablauf erneuern oder danach erneut abschließen.

. Es endet automatisch nach der Laufzeit. Ihr könnt es entweder vor Ablauf erneuern oder danach erneut abschließen. Google Play Store: Solltet ihr den Dienst im Google Play Store abonniert haben, wird er automatisch bei Ablauf verlängert . Ihr müsst es also rechtzeitig kündigen, wenn ihr ihn nicht weiter nutzen möchtet.

. Ihr müsst es also rechtzeitig kündigen, wenn ihr ihn nicht weiter nutzen möchtet. Website: Bei einem Abo, welches ihr über die Website abgeschlossen habt, ist die automatische Verlängerung standardmäßig aktiviert. Allerdings könnt ihr sie auch ausschalten.

So kündigt ihr das park4night-Abo

Für ein Abo, das ihr über den Google Play Store abgeschlossen habt, gilt das folgende Vorgehen:

Öffnet euer Profil im Play Store. Dort findet ihr den Menüpunkt „Zahlungen und Abos“. Tippt darauf und wählt „Abos“ aus. Im nächsten Schritt seht ihr alle bestehenden Abos. Unter „Abo kündigen“ könnt ihr diese Abos einzeln kündigen.

Wenn ihr euer Abo über die Website abgeschlossen habt, könnt ihr in euren Profileinstellungen die automatische Verlängerung ausschalten. Klickt dazu auf die Schaltfläche „Mein park4night+ Abonnement verwalten“. Anschließend findet ihr an derselben Stelle die Schaltfläche „Mein park4night+ Abonnement verlängern“. Solltet ihr euch doch umentscheiden, könnt ihr park4night+ dort vor oder nach Ablauf des bestehenden Abos erneuern.