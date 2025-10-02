park4night-App: Stellplätze für Camper ganz einfach finden

Mit der park4night-App findet ihr Stellplätze für euer Wohnmobil oder euren Van. Wir erklären, wie ihr die App nutzt und welche Erfahrungen User gemacht haben.

Stellplätze finden leicht gemacht: Was bietet die App park4night?

Wer mit dem eigenen oder gemieteten Wohnmobil unterwegs ist, kennt das Problem: Wo findet man spontan einen passenden Stellplatz? Die App park4night bietet die Lösung: Die Datenbank bei park4night ist dank der sehr aktiven Community riesig und man kann echte Geheimtipps entdecken. Doch wie funktioniert die App genau und was berichten die Nutzer?

Wie findet ihr euren Stellplatz mit park4night?

Als Teil der Reisevorbereitung oder von unterwegs könnt ihr über die Karte suchen und gezielt nach Kategorien filtern, etwa nach offiziellen Campingplätzen oder Parkplätzen in der Natur. Viele Einträge enthalten Fotos, Beschreibungen und Bewertungen anderer Nutzer. So geht ihr vor:

Öffnet die Karte und gebt euer Ziel ein. Nutzt Filter, um die Auswahl einzugrenzen (zum Beispiel nur kostenfreie Plätze). Klickt auf einen Eintrag, um Details wie Ausstattung, Gebühren oder Nutzerbilder zu sehen. Lest euch Erfahrungen anderer Camper durch, um einen Eindruck zu bekommen.

Erfahrungen mit park4night: Wie zufrieden sind die Nutzer mit der App?

Die Bewertungen fallen gemischt aus. Viele Nutzer loben die große Community und die riesige Auswahl an Stellplätzen, die durch die Einträge ständig wächst. Besonders positiv wird hervorgehoben, dass man auch in weniger touristischen Gegenden gute Plätze findet.

Kritik gibt es aber auch: Manche Einträge sind veraltet oder ungenau. Auf Trustpilot berichten einige Nutzer zudem von technischen Problemen, etwa bei der Anmeldung oder beim Laden der Karten. Insgesamt erreicht die App dort aktuell eine eher durchschnittliche Bewertung.

Kostenlos oder Premium: Welche Variante lohnt sich?

Mit der kostenlosen Variante von park4night könnt ihr bereits viele Stellplätze entdecken, Bewertungen lesen und euch grob orientieren. Für Gelegenheitscamper reicht das oft aus. Wer jedoch regelmäßig unterwegs ist, profitiert von der Premium-Version für knapp zehn Euro pro Jahr.

Sie bietet einen Offline-Modus zum Herunterladen von Karten, eine detaillierte Routenplanung und die Satellitenansicht. Außerdem gibt es erweiterte Suchfilter, personalisierte Favoritenordner und die Möglichkeit, Umweltzonen in Europa anzuzeigen.

Premium-Nutzer können ihr Konto auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden, haben besseren Zugang zu Kontaktdaten der Stellplatzanbieter und genießen die App komplett werbefrei.

