park4night: Ist die App für Stellplätze kostenlos?

Entdeckt in diesem Artikel, wie ihr mit park4night versteckte Stellplätze findet, Routen plant und Camping neu erlebt – kostenlos oder mit dem cleveren Abo.

park4Night: Die Camping-App für Stellplätze, Campingplätze und Freisteher

Die App park4night ist seit Jahren eine der beliebtesten Anwendungen für Camper, Vanlifer und Wohnmobilreisende. Mit über 140.000 eingetragenen Stell- und Campingplätzen bietet sie eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, unterwegs zu übernachten oder Versorgungsstationen zu finden.

Die Einträge stammen sowohl von der Community als auch vom Anbieter selbst, wodurch regelmäßig neue Plätze hinzukommen. Neben klassischen Campingplätzen finden sich in der App auch einfache Parkplätze, naturnahe Freisteh-Optionen oder Rastplätze. Nutzer profitieren zudem von Kommentaren, Bewertungen und Fotos anderer Reisender.

park4night.com BFichter

park4night Wohnmobil and Van AppMobilEdition

Kostenlose Basisversion: Was ist enthalten?

Die Grundversion der park4Night-App ist komplett kostenlos und reicht für den Einstieg völlig aus. Nutzer können Stellplätze, Campingplätze und Parkmöglichkeiten in der Umgebung oder entlang einer Route suchen. Auch Kommentare, Bewertungen und Fotos sind einsehbar.

Allerdings sind einige Details bei bestimmten Plätzen ausgegraut und nur im Abo sichtbar. Werbung wird in der Gratis-Version eingeblendet, was die Nutzung in manchen Situationen etwas einschränken kann. Trotzdem lässt sich mit der Basisversion schon eine große Vielfalt an Stellplätzen entdecken.

park4night+-Abo: Was kostet es und welche Vorteile gibt es?

Wer die App in vollem Umfang nutzen möchte, kann das park4night+ Abonnement abschließen. Dieses kostet nur 9,99 € pro Jahr und schaltet zahlreiche Extras frei. Dazu zählen unter anderem:

Offline-Modus, mit dem sich Karten auch ohne Internet nutzen lassen

Satellitenansicht

Planung von Routen

Werbefreie Nutzung

Verfeinerte Such- und Filteroptionen

Außerdem lassen sich Favoriten in Ordnern organisieren und die App kann auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden. Für Vielfahrer und Langzeitreisende ist das Plus-Abo eine klare Empfehlung, da es Komfort und Flexibilität deutlich erhöht.