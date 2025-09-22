Parkplätze für Carsharing finden: Diese Apps helfen euch bei der Suche

Ihr nutzt gerne Carsharing, seid euch aber nicht sicher, wo ihr eigentlich parken dürft? Wir zeigen euch, wie ihr schnell den richtigen Parkplatz findet.

Wo darf man mit Carsharing parken?

In vielen deutschen Städten gibt es spezielle Carsharing-Parkplätze, die für die Autos der jeweiligen Anbieter reserviert sind. Ihr erkennt sie an der grünen Bodenmarkierung und dem Carsharing-Schild, das ist ein Auto-Symbol mit mehreren Personen.

Vorsicht: Stellt ihr euer Privatauto dort ab, riskiert ihr ein Bußgeld und Abschleppkosten, auch wenn der Parkplatz frei zu sein scheint.

Mit vielen Carsharing-Fahrzeugen dürft ihr auch in bewirtschafteten Zonen, auf Parkplätzen mit Parkscheinpflicht und – je nach Stadt – sogar in Anwohnerparkzonen stehen. Achtet immer auf die lokale Beschilderung und prüft vorab, ob für euren Anbieter vor Ort Sonderregelungen gelten.

Gut zu wissen: Alle bekannten Halte- und Parkverbote, Ladezonen, Feuerwehrzufahrten und Wochenmarkt-Hinweisschilder gelten natürlich auch für Carsharing-Autos.

Hilfreiche Apps und Websites zur Parkplatzsuche bei Carsharing

Es gibt mehrere Möglichkeiten, herauszufinden, wo der nächste freie Parkplatz ist:

Die meisten Carsharing-Anbieter, wie Sixt share, MILES, Flinkster oder Free2move, bieten in ihrer eigenen App eine Live-Karte an, auf der ihr die erlaubten Parkzonen sehen könnt und im Handumdrehen den passenden Parkplatz findet.

an, auf der ihr die erlaubten Parkzonen sehen könnt und im Handumdrehen den passenden Parkplatz findet. Eine weitere praktische App für die Parkplatzsuche beim Carsharing ist „Urbi“. Mit „Urbi“ vergleicht ihr verschiedene Mobilitätsdienste , darunter auch Carsharing-Anbieter, sowie freie Autos und Parkplätze in eurer Umgebung.

, darunter auch Carsharing-Anbieter, sowie freie Autos und Parkplätze in eurer Umgebung. Neben den Anbieter-Apps und „Urbi“ lohnt sich ein weiterer Blick auf Apps wie „Parkopedia“ oder „EasyPark“. Beide Apps sind nicht an einen bestimmten Carsharing-Dienst gebunden und zeigen euch freie Parkplätze am Wunschort . Egal ob es um öffentliche Stellplätze, Parkhäuser oder oberirdische Plätze in der Innenstadt geht.

. Egal ob es um öffentliche Stellplätze, Parkhäuser oder oberirdische Plätze in der Innenstadt geht. Einige Großstädte haben übrigens ebenfalls Karten zu Stellplätzen und Mobilitätspunkten auf ihren Mobilitätsplattformen im Angebot.

Was gibt es beim Abstellen eines Carsharing-Fahrzeuges noch zu beachten?

Damit bei der Rückgabe eines Carsharing-Autos keine bösen Überraschungen drohen, solltet ihr beim Abstellen einige wichtige Regeln beachten:

Parkt euer Carsharing-Auto immer so, dass es mindestens 48 Stunden ohne Einschränkung auf dem jeweiligen Parkplatz stehen bleiben darf. Achtet unbedingt auf temporäre Halte- und Parkverbote und Wochenmarkt-Hinweisschilder.

auf dem jeweiligen Parkplatz stehen bleiben darf. Achtet unbedingt auf temporäre Halte- und Parkverbote und Wochenmarkt-Hinweisschilder. Private Parkplätze sind tabu , zum Beispiel von Supermärkten und Unternehmen. Dort dürft ihr höchstens einen Zwischenstopp einlegen, das Carsharing-Fahrzeug aber niemals bei der Mietbeendigung abstellen.

, zum Beispiel von Supermärkten und Unternehmen. Dort dürft ihr höchstens einen Zwischenstopp einlegen, das Carsharing-Fahrzeug aber niemals bei der Mietbeendigung abstellen. Parkplätze für Elektroautos sind nur für Fahrzeuge mit entsprechender Zulassung erlaubt.

Wenn ihr regelmäßig Carsharing nutzt, achtet bitte darauf, die App eures Anbieters auf dem neuesten Stand zu halten, da sich die Regeln und Parkzonen in den Städten jederzeit verändern können.