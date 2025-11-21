Passende Werbung direkt nach Gesprächen: Hört das Handy wirklich mit?

Ihr sitzt mit Freunden zusammen, sprecht über einen spontanen Urlaub in Schweden und nur wenige Stunden später seht ihr auf dem Smartphone Werbung für günstige Flüge nach Stockholm. Ein unheimlicher Zufall? Oder hört euer Handy tatsächlich heimlich mit, was ihr sagt? Diese gruselige Vorstellung kennen viele, doch die Antwort ist komplexer und vielleicht sogar beunruhigender als ein lauschendes Mikrofon.

Immer wieder gibt es Berichte über das Phänomen, dass auffällig passende Werbung erscheint, nachdem man sich über ein Thema unterhalten hat. So werden gefühlt oft bei Facebook und Co. nach einem Gespräch gesponserte Beiträge im Feed ausgespielt, die erstaunlich genau ein besprochenes Thema aufgreifen. Wie kann das sein?

Die klare Antwort: Ein hartnäckiger Mythos

Nehmen wir es gleich vorweg: Es gibt bisher keine handfesten Beweise dafür, dass Apps wie Facebook, Instagram oder Google permanent euer Mikrofon anzapfen, um euch passende Werbung auszuspielen. Experten für Cybersicherheit und Datenschutz sind sich weitgehend einig, dass ein solches Vorgehen aus mehreren Gründen extrem unwahrscheinlich ist. GIGA-Experte Frank und der Chefredakteur von „Basic Thinking“, Fabian Peters, sind dem Mythos in einem Beitrag für RTL nachgegangen. Das Video findet ihr noch im Webangebot des TV-Senders.

Handy hört mit und zeigt passende Werbung an: Was ist dran?

Jedes Smartphone ist mit einem Mikrofon ausgestattet, schließlich wird es zum Beispiel für die Telefon-Funktion sowie integrierte Sprachassistenten benötigt. Das Smartphone hört also mit, denn es muss bei Code-Wörtern wie „Hey Siri“ oder „Ok Google“ aktiv werden. Bei solchen Aktionen benutzt man das Smartphone aber bewusst. Erschreckender ist die Annahme, dass das Handy auch bei privaten Gesprächen zuhört, obwohl man das gar nicht möchte, beziehungsweise nicht damit rechnet. Die Vorstellung, dass euer Handy permanent lauscht, klingt zwar plausibel, scheitert aber an einigen technischen und praktischen Hürden.

Offiziell gibt es keine heimliche Abhörfunktion am Smartphone, die für personalisierte Werbung genutzt wird .

. IIm Juni 2018 meldete Facebook ein Patent für eine Technologie an, mit der man Geräusche am Smartphone auswerten könnte. Dies geschah jedoch nur, um anderen Unternehmen in diesem Gebiet zuvorzukommen.(Quelle: NDR).

Mehr zu dem Patent gibt es in diesem Galileo-Bericht:

Facebook, Google und Co. sollen also kein entsprechendes Feature integriert haben.

haben. Das wäre auch illegal , schließlich würde es sich beim heimlichen Mithören um einen Datenschutzverstoß handeln, der strafrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen würde.

, schließlich würde es sich beim heimlichen Mithören um einen Datenschutzverstoß handeln, der strafrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen würde. Bei der Installation von Apps wie Facebook gewährt man der Anwendung zwar den Zugriff auf das Handy-Mikrofon, das Unternehmen selbst bestreitet aber, private Audio-Aufnahmen für Werbung zu verwerten.

Einige Android-Entwickler haben in den vergangenen Jahren immer wieder den Programmier-Code der Facebook-App unter die Lupe genommen, dort aber ebenfalls keine Anzeichen für eine Abhörfunktion gefunden (Quelle: Reddit).

Eine dauernde akustische Überwachung würde sich in einem erhöhten Akku-Verbrauch äußern.

äußern. Auch die Datenmengen wären gigantisch und würden euer mobiles Datenvolumen in kürzester Zeit sprengen.

Zudem zeigen Android und iOS mit einem Punkt in der Benachrichtigungsleiste an, wenn Apps auf das Mikrofon zugreifen.

Für Werbenetzwerke wäre es ein riesiger Aufwand, all diese unstrukturierten Gesprächsfetzen zu analysieren, um relevante Keywords für Werbung herauszufiltern. Das Sammeln von geschriebenen Daten ist ungleich effizienter.

Stichhaltige Beweise, dass man von Facebook und Co. abgehört wird, gibt es nicht. In verschiedenen Tests und Untersuchungen konnte nicht nachgewiesen werden, dass Werbung auf dem Smartphone auf Grundlage von privaten Gesprächen ausgespielt wurde, zum Beispiel in diesem „Abhör-Experiment“ bei der „Puls Reportage“ im BR (Video bei BR ansehen).

Werbung: Kann das Handy mithören? Das könnte dahinterstecken

Es ist unwahrscheinlich, dass das Handy aktiv zum Zweck der Werbeanzeige abhört. Moderne Smartphones verfügen nicht über Funktionen, um kontinuierlich Gespräche unbemerkt abzuhören.Stattdessen basieren die meisten personalisierten Werbeanzeigen auf dem, was man online tut. Das betrifft zum Beispiel die Suchanfragen, die Websites, die man besucht, und die Apps, die man verwendet. Unternehmen sammeln Daten über das Verhalten im Internet, um relevante Werbung zu schalten.

Einige der auffälligen Werbeanzeigen lassen sich anders erklären:

Möglicherweise hat man entsprechende Beiträge bereits früher angezeigt bekommen, sie jedoch nicht weiter beachtet . Erst nach dem Gespräch in der jüngeren Vergangenheit ist die Marke oder das Thema noch im Bewusstsein , sodass der Werbeinhalt stärker auffällt.

. Erst nach dem Gespräch in der jüngeren Vergangenheit ist die Marke oder das Thema , sodass der Werbeinhalt stärker auffällt. Facebook und andere Apps können auf den Gerätestandort zugreifen. Möglicherweise wird die Werbung auch nicht gesprächs-, sondern standortbezogen personalisiert .

. Facebook und WhatsApp gehören zu einem Konzern. Schreibt ihr eine Nachricht bei WhatsApp, könnten sie also durchaus ausgewertet werden, um damit Anzeigen bei Facebook auszuspielen. Schon im Jahr 2021 hat man bei Meta Mitarbeiter gesucht, um Ende-zu-Ende-Nachrichten per KI zu analysieren (Quelle: The Information).

Facebook kann zudem auswerten, welche Internet-Seiten man aufgerufen hat. Das zeigt zum Beispiel das neue „Link Verlauf“-Feature. Möglicherweise hat man über die gesprochenen Themen in der Vergangenheit bereits früher etwas im Netz gelesen und bekommt deshalb jetzt Werbung dazu bei Facebook eingeblendet.

Es ist also möglich, dass es sich um einen Fall von Zufall oder selektiver Wahrnehmung handelt. Manchmal bemerken Menschen Werbung zu Themen, über die sie kürzlich gesprochen haben. Das ist eher eine Folge des Bewusstseins für dieses Thema als eine tatsächliche Abhörung durch das Handy. Wenn man Bedenken bezüglich der Privatsphäre hat, kann man die Datenschutzeinstellungen des Handys überprüfen und sicherstellen, dass Apps keine Daten sammeln, die sich nicht benötige. Auch die Datenschutzeinstellungen in den verschiedenen Diensten sollten immer genau durchgelesen und falls möglich angepasst werden.

„Active Listening“: Was steckt hinter der Werbefirma?

Seit Ende 2023 kursiert die News, wonach das US-amerikanische Marketing-Unternehmen Cox Media Group (CMG) einen Dienst anbietet, mit dem man Gespräche vor dem Smartphone oder Smart-TV abhören und die Inhalte für Werbung nutzen können soll. Der Dienst trägt laut 404 Media den Namen „Active Listening“. KI-gestützt sollen so Gespräche analysiert werden können, um gezielt Werbung über verschiedene Apps am Smartphone oder Smart-TV auszuspielen.

CMG soll sich rechtlich auf einer sicheren Seite wähnen, da man davon ausgeht, dass entsprechenden Maßnahmen über AGB entsprechender Apps zugestimmt wird (Quelle: t-online). Verschiedene Tech-Riesen wie Amazon, Google und Microsoft sollen laut dem Bericht bereits mit CMG zusammenarbeiten, allerdings gibt es dazu keine offiziellen Informationen. Nachdem die News Mitte Dezember 2023 aufgetaucht ist, fügten Verantwortliche von CMG hinzu, dass man keine Gespräche ohne Einverständnis abhört und es lediglich „aggregierte, anonymisierte und vollständig verschlüsselte Daten“ gibt. Kurz nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, ist die Seite bei CMG offline gegangen und kann nur noch im Internet-Archiv abgerufen werden.

Die wahre Erklärung: Wie kommt die passende Werbung dann auf euer Handy?

Wenn das Mikrofon also nicht der Übeltäter ist, woher wissen die Konzerne dann so genau, was ihr wollt? Die Antwort lautet: Sie hören euch nicht ab, sie kennen euch bereits besser, als ihr vielleicht denkt. Euer digitales Verhalten zeichnet ein extrem detailliertes Bild von euch. Das passiert durch ein ausgeklügeltes System aus:

Eurem digitalen Fußabdruck: Jede Google-Suche, jeder Like auf Instagram, jedes angesehene YouTube-Video und jeder Standort, den ihr besucht, verrät etwas über eure Interessen, Wünsche und eure aktuelle Lebenssituation.

Jede Google-Suche, jeder Like auf Instagram, jedes angesehene YouTube-Video und jeder Standort, den ihr besucht, verrät etwas über eure Interessen, Wünsche und eure aktuelle Lebenssituation. Cross-Device-Tracking: Ihr habt nach Schweden-Urlaub auf dem Laptop bei der Arbeit gesucht? Diese Information wird eurem Nutzerprofil zugeordnet und die passende Werbung erscheint später auf eurem Smartphone oder sogar auf dem Smart-TV, wenn ihr mit dem gleichen Account dort angemeldet seid.

Ihr habt nach Schweden-Urlaub auf dem Laptop bei der Arbeit gesucht? Diese Information wird eurem Nutzerprofil zugeordnet und die passende Werbung erscheint später auf eurem Smartphone oder sogar auf dem Smart-TV, wenn ihr mit dem gleichen Account dort angemeldet seid. Eurem sozialen Umfeld: Werbenetzwerke analysieren auch, mit wem ihr online vernetzt seid. Interessiert sich ein Freund von euch für ein bestimmtes Produkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es für euch ebenfalls relevant sein könnte.

Werbenetzwerke analysieren auch, mit wem ihr online vernetzt seid. Interessiert sich ein Freund von euch für ein bestimmtes Produkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es für euch ebenfalls relevant sein könnte. Confirmation Bias (Wahrnehmungsverzerrung): Dieser psychologische Effekt ist entscheidend. Euch fällt die eine passende Werbung für Schweden auf, weil ihr gerade darüber gesprochen habt. Die 200 anderen Werbeanzeigen, die für euch völlig irrelevant waren, blendet euer Gehirn einfach aus. So entsteht der Eindruck, es gäbe einen direkten Zusammenhang zum Gespräch.

Wie kann man sich schützen?

Auch wenn es also keine offizielle Bestätigung und auch keine handfesten Anzeichen dafür gibt – ein unsicheres Gefühl bleibt, wenn auch das nächste Mal wieder Urlaubswerbung bei Facebook erscheint, nachdem man sich 2 Minuten vorher noch mit seinem Gegenüber über Reisen unterhalten hat. Wer auf Nummer sichergehen will, kann Apps wie Facebook den Zugriff auf das Mikrofon, den Standort und Co. entziehen (So ändert man App-Berechtigungen). Danach können aber einige Features wie Anrufe und Sprachnachrichten nicht mehr funktionieren. Ganz sicher ist man, wenn man auf entsprechende Apps komplett verzichtet. Auch wenn Apps wie Facebook oder die Google-Suche kostenlos sind, bezahlt man die Services schließlich mit seinen Daten.