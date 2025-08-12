Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Pasta, Liebe, Fantasy, Mord – 14 kostenlose E-Books

Pasta, Liebe, Fantasy, Mord – 14 kostenlose E-Books

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Drei junge Erwachsene sitzen nebeneinander: eine Frau liest ein Buch, eine Frau schaut auf ein Tablet und ein Mann liest ein Buch.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books (© IMAGO / Pond5 Images / Bearbeitung: GIGA)
Heute könnt ihr euch über eine schöne Mischung freuen: 14 Gratis-Bücher für den Kindle, die wirklich für jeden etwas Passendes bieten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sweet Distraction (Deutsche) (Stag Brothers (Deutsche) 1)
Goldene Funken (Linda & Will 2)
His Prize: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 3)
Loki aus den Highlands (Der Highland Clan 1)
Bollywood Bodyguard
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Bruderschaft des Blutes: Für Immer Valentin
Das Messias-Archiv, Ein Techno-Thriller / Religiöser Conspiracy-Thriller: Fünf Wunder. Fünf Tote. Un
Im Lande Araga: Das Geheimnis der Elfen
Verborgene Wächter: Erste Schritte
Krimis, Romane und Thriller

Tiefer Grund: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle der Nele
Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1)
Lütt Matten: Ein Brandtner-Johanning-Krimi, 8
Der tödliche Biss der Vogelspinne
Essen, Trinken und Genießen

Pasta e basta: Band 1: 30 authentische Rezepte aus Italien
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Heartbeat out of Control (Surprised Hearts)
Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S
Claires Rettung (Chaos-MC 1)
Der Weizen gedeiht im Süden: Roman
Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten (Die Fälle des S
Und erlöse uns von den bösen Erinnerungen (Hauptkommissar Burgstaller Krimi)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

