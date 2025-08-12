Pasta, Liebe, Fantasy, Mord – 14 kostenlose E-Books

Heute könnt ihr euch über eine schöne Mischung freuen: 14 Gratis-Bücher für den Kindle, die wirklich für jeden etwas Passendes bieten.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sweet Distraction (Deutsche) (Stag Brothers (Deutsche) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:22 Uhr

Goldene Funken (Linda & Will 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:24 Uhr

His Prize: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:24 Uhr

Loki aus den Highlands (Der Highland Clan 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:26 Uhr

Bollywood Bodyguard Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:29 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Bruderschaft des Blutes: Für Immer Valentin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:27 Uhr

Das Messias-Archiv, Ein Techno-Thriller / Religiöser Conspiracy-Thriller: Fünf Wunder. Fünf Tote. Un Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:28 Uhr

Im Lande Araga: Das Geheimnis der Elfen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:34 Uhr

Verborgene Wächter: Erste Schritte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:36 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Tiefer Grund: Nordseekrimi Küstenkrimi mit Ermittlerin Nele Sandberg (Nordlicht – Die Fälle der Nele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:25 Uhr

Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:28 Uhr

Lütt Matten: Ein Brandtner-Johanning-Krimi, 8 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:30 Uhr

Der tödliche Biss der Vogelspinne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:35 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Pasta e basta: Band 1: 30 authentische Rezepte aus Italien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:21 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Heartbeat out of Control (Surprised Hearts) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 05:14 Uhr

Fräulein Verkupplerin: Eine zweite Chance für die Liebe zwischen besten Freunden (Vom Amor besiegt S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 06:33 Uhr

Claires Rettung (Chaos-MC 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 05:36 Uhr

Der Weizen gedeiht im Süden: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 06:22 Uhr

Mord und Cocktails auf Eis: Der 4. Fall für das Seniorentrio aus dem Lavendelgarten (Die Fälle des S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 05:11 Uhr

Und erlöse uns von den bösen Erinnerungen (Hauptkommissar Burgstaller Krimi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 05:38 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

