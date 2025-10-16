Paukenschlag bei Samsung: Großer Plan fürs Galaxy S26 fällt ins Wasser

Samsung verabschiedet sich vom Plan, das Galaxy S26+ zu ersetzen.

Nachdem in der Gerüchteküche über Monate hinweg spekuliert wurde, Samsung könnte das Galaxy S26+ durch ein Edge-Modell ersetzen, gibt es nun neue Informationen. Laut Berichten hat das Unternehmen seine Pläne geändert. Damit bleibt die Galaxy-S-Serie ihrer bewährten Struktur treu: Drei Hauptmodelle sind vorgesehen (Quelle: SamMobile).

Samsung: Galaxy S26+ statt Edge

Lange wurde vermutet, Samsung könnte die S-Plus-Variante streichen, um Platz für ein neues Edge-Modell zu schaffen. Doch das Edge-Flair wird vorerst nicht kommen. Interne Quellen von SamMobile bestätigen: Das Galaxy S26 Edge ist gestrichen.

Grund für die Entscheidung seien die schwachen Verkaufszahlen des Vorgängers Galaxy S25 Edge. Das Galaxy S26+ bleibt damit fester Bestandteil der kommenden Serie. Das klassische Trio – Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra – bleibt also erhalten.

Technische Details und Ausblick

Die Serie, die voraussichtlich Ende 2025 vorgestellt und Anfang 2026 auf den Markt kommt, bringt einige Hardware-Updates. Das Galaxy S26 erhält den ersten 2-nm-Chip von Samsung, den Exynos 2600, während das Ultra-Modell mit einer stärkeren Version des Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet sein soll. Details zum Prozessor des S26+ gibt es bisher nicht.

Das Ultra-Modell behält zudem den S Pen, der nun an das rundere Design angepasst wird. Außerdem soll das S26 Ultra ein verbessertes Kamera-Setup erhalten und erstmals 60-Watt-Schnellladen unterstützen.

Fazit: Die Entscheidung, die Plus-Variante beizubehalten, zeigt, dass Samsung lieber auf ein bewährtes Konzept setzt. Während das Edge-Design experimentell ist, verkaufte sich die S25+ deutlich besser.

Für Kunden bedeutet das mehr Auswahl bei klassischen High-End-Modellen und weniger Risiko, ein Nischenmodell zu kaufen, das später wieder verschwinden könnte. Die S26-Serie dürfte damit solide, wenn auch weniger spektakulär starten. Fans ausgefallener Edge-Kurven müssen sich noch gedulden.