Payback-Comeback nach 6 Jahren: Ab dem 1. Oktober gibt’s hier endlich wieder Punkte

Ein altes Payback-Bündnis wird neu geschmiedet – und für die Kunden heißt das: Endlich wieder Punkte sammeln!

Ab dem 1. Oktober 2025 schließt sich Galeria wieder dem Payback-Programm an. Damit können Kundinnen und Kunden nicht nur in den Filialen, sondern auch im Online-Shop Punkte sammeln.

Galerie kehrt zurück ins Payback-Programm

Nach Jahren voller Unsicherheiten versucht Galeria, durch Kundenbindung verlorenes Vertrauen und Frequenz zurückzugewinnen. „Mit Payback bieten wir durch kontinuierliche Programminnovationen und viele Services noch mehr Vorteile und Belohnungsmomente bei jedem Einkauf“, erklärt Galeria-Geschäftsführer und Finanzchef Christian Sailer (Quelle: Payback).

Dass Galeria diesen Weg wählt, ist kein Zufall – Kaufhof, einer der Vorgänger des heutigen Unternehmens, gehörte bereits im Jahr 2000 zu den Gründungsmitgliedern von Payback.

Doch die Zusammenarbeit wurde vor einigen Jahren beendet, als Galeria im Zuge der finanziellen Schieflagen und Umstrukturierungen den Rotstift ansetzte. Ende 2019 stieg das Warenhaus endgültig aus dem Programm aus. Mit der Rückkehr schließt sich also der Kreis jetzt wieder.

Payback-Partner kommen und gehen

Payback ist heute eines der größten Bonusprogramme Deutschlands. Nach eigenen Angaben gibt es aktuell knapp 34 Millionen Payback-Nutzer. Insgesamt umfasst das Netzwerk rund 700 Partner – von dm über Amazon und Otto bis hin zu Fressnapf. Seit 2024 sind auch Edeka und Netto Marken-Discount dabei, während Rewe das Programm verlassen hat.

Mit der Kooperation hofft Galeria natürlich darauf, wieder mehr Kunden in die Warenhäuser zu locken. Ob der Schritt reicht, um sich gegen die wachsende Onlinekonkurrenz zu behaupten, bleibt offen. Klar ist jedoch: Mit Payback im Rücken bekommt Galeria einen wichtigen Hebel, um alte Bindungen zu erneuern – und vielleicht auch neue zu knüpfen.