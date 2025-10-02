Payback in Meilen umwandeln: Punkte sammeln und ab in den Urlaub

Payback-Punkte könnt ihr nicht nur für Prämien oder Einkäufe nutzen. Wir zeigen euch, wie ihr sie ganz einfach in Meilen umwandeln könnt.

Payback-Punkte in Meilen umwandeln

Wenn ihr mit Payback mindestens 200 Punkte gesammelt habt, könnt ihr diese im Verhältnis 1:1 in Meilen des Vorteilsprogramms Miles & More umwandeln. Dazu geht ihr folgendermaßen vor:

Loggt euch in euer Payback-Konto ein. Wählt den Punkt „Informieren“ und dort „Payback Partner". Unter „Kooperationspartner“ findet ihr Miles & More. Nach einem Klick auf „Jetzt °Punkte in Meilen umwandeln“ könnt ihr angeben, wie viele Punkte ihr in Meilen tranferieren wollt.

Um die Punkte umwandeln zu können, müsst ihr ein Konto bei Miles & More eingerichtet haben. Falls ihr noch keins habt, könnt ihr euch direkt nach Punkt vier ein Kundenkonto erstellen.

Mit den Bonusmeilen von Miles & More könnt ihr bei Flugtickets sparen. Weitere Spartipps verraten euch die Kollegen von familie.de im Video:

Punkte automatisch in Meilen umwandeln

Ist euch das manuelle Umwandeln zu umständlich, könnt ihr die Punkte automatisch gegen Meilen tauschen. Dazu müsst ihr euch zum Miles & More Abo anmelden.

Dann werden eure Payback-Punkte zweimal pro Jahr – einmal Anfang März und einmal Anfang September – automatisch in Meilen umgewandelt. Voraussetzung ist, dass euer Punktestand bei Payback bei mindestens 200 Punkten liegt.

Um das Abo einzustellen, folgt ihr den oben genannten Schritten und klickt dann auf den Link zum „Meilen-Abo“. Die Abmeldung des Abos funktioniert auf dem gleichen Weg. Folgt anschließend den dort genannten Anweisungen.

Welche Vorteile bringen mir die Meilen?

Miles & More ist das Bonusprogramm der Lufthansa. Ähnlich wie bei Payback sammelt ihr durch dieses Vorteilsprogramm beim Fliegen und Reisen Meilen und Punkte. Durch die Umwandlung der Payback-Punkte wächst euer Punktekonto bei Miles & More schneller an.

Die gesammelten Meilen könnt ihr für verschiedene Sachprämien einlösen oder ihr könnt beim Buchen von Flügen, Hotels oder Mietwagen sparen. Habt ihr den Vielfliegerstatus erreicht, erhaltet ihr weitere Vorteile, und euer Reiseerlebnis wird noch angenehmer.