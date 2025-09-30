Payback-Pin vergessen: So reagiert ihr richtig

Ihr wisst eure Payback-Pin nicht mehr? In nur wenigen Schritten lässt sich diese zurücksetzen. Wir zeigen euch, worauf es dabei ankommt.

Payback-Pin vergessen: Was jetzt?

Ohne Payback-Pin könnt ihr euch nicht an Payback-Servicepunkten einloggen, euren Punktestand an der Kasse abfragen oder vor Ort Payback-Punkte einlösen. Doch keine Sorge, habt ihr eure Pin vergessen, fordert ihr einfach eine neue an:

Öffnet Payback im Browser und klickt oben rechts auf „Login“. Gebt dann eure E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei Payback registriert habt, oder eure Kundennummer ein. Die Kundennummer findet ihr auf eurer Payback-Karte oder in E-Mails von Payback. Im nächsten Fenster erscheint die Option „Passwort vergessen“. Klickt darauf und wählt aus, ob ihr euer Passwort oder eure Pin zurücksetzen wollt. Payback schickt euch dann eine SMS oder E-Mail, mit der ihr eure Pin zurücksetzt.

Payback-Pin für Visa-Karte oder American Express vergessen

Auch für eure Payback-Visa-Karte oder die Payback-American-Express-Karte braucht ihr eine Pin. Diese erhaltet ihr jedoch nicht von Payback, sondern von der Bank. Habt ihr die Pin für eure Visa oder American Express Karte vergessen, wendet euch daher an das Bankinstitut, das euch die Karte ausgestellt hat.

Wie ändere ich meine Payback-Pin?

Damit ihr euch eure Pin leichter merkt, könnt ihr diese in eine selbst gewählte Zahlenkombination ändern. So geht ihr vor:

Loggt euch im Browser bei Payback ein. Geht oben im Menü auf „Mein Payback“ und scrollt dann zum Punkt „Meine Wunsch-Pin“. Klickt auf „ändern“, gebt die neue Pin ein und speichert diese.

Gut zu wissen: Sobald ihr bei Payback die 2-Schritt-Verifizierung in der Payback-App aktiviert, müsst ihr euch eure Pin nicht mehr merken. Stattdessen seht ihr unter „Services“ einen alle sechzig Sekunden wechselnden 2SV-Code, den ihr eingebt, wenn ihr beispielsweise an der Kasse Punkte einlösen wollt.