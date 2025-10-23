Payback-Punkte in Euro umrechnen: Wie viel 1 Punkt wirklich wert ist und wie ihr das Maximum rausholt

Wie viel Payback-Punkte sind eigentlich ein Euro? Wie viel Punkte ihr beim Einkauf kriegt und wie ihr die gesammelten Punkte in Euro umrechnet, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Sammeln Sie Payback-Punkte?“ – allein die Häufigkeit dieser Frage zeigt gleich zwei Dinge: Wie weit das Payback-Programm in Deutschland verbreitet ist und dass eigentlich jeder Deutsche das Bonussystem zumindest vom Namen her kennen sollte. Payback ist in Deutschland im März 2000 an den Start gegangen und hat aktuell über 60 stationäre und fast 600 Online-Partner, bei denen ihr und euer Partner Punkte sammeln könnt.

Anzeige

Payback-Punkte in Euro

Eigentlich ist das System von Payback sehr simpel gehalten: 1 Punkt ist gleich 1 Cent, somit sind 100 Punkte also 1 Euro. Wenn ihr euren Punktestand abruft oder erfragt, müsst ihr diesen nur durch 100 teilen, und wisst, wie viel Euro ihr zurückbekommt.

100 Punkte = 1 Euro

200 Punkte = 2 Euro

500 Punkte = 5 Euro

1.000 Punkte = 10 Euro

2.000 Punkte = 20 Euro

5.000 Punkte = 50 Euro

…

Hier Payback-Punkte gegen Prämien eintauschen

Einige der häufigen Fragen zum Payback-System, beantworten wir euch in folgendem Video:

Anzeige

Wie viel Punkte bekommt man?

Leider kann man nicht pauschal sagen, wie viel Punkte man pro ausgegebenen Euro bekommt – denn die Anzahl von gutgeschriebenen Punkten hängt auch vom jeweiligen Geschäft und der Warengruppe selbst ab.

Der Standard bei den meisten Payback-Partnern wie „Penny“, „C&A“, „Burger King“ und „dm“ ist 1 Payback-Punkt pro 2 Euro Warenwert. Einige wenige Partner geben euch aber auch eine pauschale Anzahl an Punkten pro Produkt oder Kauf.

In vielen Fällen gibt es aber auch Sonderkonditionen, wo bestimmte Waren von der Punktevergabe ausgeschlossen oder niedriger bewertet werden. So sammelt ihr beispielsweise keine Punkte bei preisgebundene Waren wie Zeitschriften, Tabakwaren und dem Getränke-Pfand oder für rezeptpflichtige Medikamente in teilnehmenden Apotheken.

PAYBACK - Karte und Coupons PAYBACK GmbH

PAYBACK - Karte und Coupons PAYBACK

Hier Payback-Punkte gegen Prämien eintauschen

Anzeige

Punktewert mit Gutscheinen erhöhen

Hin und wieder gibt es Payback-Coupons, mit denen ihr das x-fache an Payback-Punkten sammeln könnt. Diese können die Punktesammelei ordentlich beschleunigen. Hierfür bietet sich auch ideal die Payback-App an, mit der ihr einerseits bargeldlos bezahlen könnt, vor allem aber immer alle aktuellen Payback-Coupons bei euch habt.

Wer Punkte sammeln möchte, hat mit der Payback-App immer alle aktuellen Coupons dabei (© Payback/Loyalty Partner)

Wenn ihr zum Beispiel einen Gutschein habt, mit dem ihr das Fünffache an Punkten sammeln könnt und für 100 Euro bei einem Lebensmittelhändler einkauft, der euch pro 2 Euro Warenwert einen Payback-Punkt gutschreibt, könnt ihr bis zu 250 Punkte (2,50 Euro) erhalten. Natürlich nur, wenn die 100 Euro aus Waren bestehen, die auch „bepunktet“ werden.

Anzeige

Beispielrechnung:

Ohne Gutschein 100 Euro / 2 Euro pro Punkt = 50 Punkte Mit Gutschein 2 Euro pro Punkt / 5-fache Punkte = 0,4 Euro pro Punkt

100 Euro / 0,4 Euro pro Punkt = 250 Punkte

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.