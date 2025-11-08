Payback: So deaktiviert ihr die 2-Schritt-Verifizierung

Die Cashback-App Payback nutzt seit einiger Zeit die 2-Schritt-Verifizierung. Stört euch das zweistufige Anmeldeverfahren, könnt ihr es wieder deaktivieren.

Wie deaktiviert man die 2-Schritt-Verifizierung bei Payback?

Habt ihr einmal die 2-Schritt-Verifizierung bei Payback aktiviert, nutzt ihr einen vierstelligen 2SV-Code, um an der Kasse mit Payback-Punkten zu bezahlen.

Auch der Login bei Payback läuft anders ab: Greift ihr mit einem anderen Gerät als sonst zu, müsst ihr euch per Fingerprint oder Face ID identifizieren beziehungsweise euer Passwort eingeben.

Ist euch das zu umständlich, deaktiviert ihr diese Funktion so:

Öffnet die Payback-App und geht unten rechts im Menü auf den Bereich Services .

und geht unten rechts im Menü auf den Bereich . Hier findet ihr den Unterpunkt 2-Schritt-Verifizierung und die Möglichkeit, diese zu deaktivieren.

und die Möglichkeit, diese zu deaktivieren. Alternativ tippt ihr auf eure Initialen oben rechts und seht dann unter Einstellungen die 2-Schritt-Verifizierung. Dort verwaltet oder deaktiviert ihr das zweistufige Anmeldeverfahren.

Dafür ist die 2-Schritt-Verifizierung gut

Payback will mit der 2-Schritt-Verifizierung verhindern, dass Unbefugte auf euer Payback-Konto zugreifen. Es ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, bei der euer Smartphone als sicheres Gerät registriert wird und Zugriffe auf das Payback-Konto aktiv freigeben oder ablehnen kann.

Der 2SV-Code zum Bezahlen an der Kasse gilt als besonders sicher, da er alle sechzig Sekunden neu generiert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Fremdes mit eurer (digitalen) Payback-Karte Punkte einlöst, sinkt also enorm, da nur auf eurem Smartphone der passende Code angezeigt wird.

Ist es sinnvoll, die 2-Schritt-Verifizierung zu deaktivieren?

Überlegt euch daher gut, ob ihr das zweistufige Anmeldeverfahren von Payback wirklich nicht nutzen wollt. Der Cashback-Anbieter empfiehlt auf seiner Website ausdrücklich, die 2-Schritt-Verifizierung aktivieren, um das Payback-Konto abzusichern.

Entscheidet ihr euch gegen die 2-Schritt-Verifizierung, ist euer Payback-Konto weiterhin auf einfache Weise vor Fremdzugriffen geschützt: Ihr braucht eure E-Mail-Adresse und euer Passwort, um euch bei Payback einzuloggen.

