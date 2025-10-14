Payback-Verknüpfung aufheben: So geht es

Euer Payback-Konto ist mit Partnern wie dm, Rewe oder Netto verknüpft, aber ihr wollt das ändern? So hebt ihr die Verbindung beim jeweiligen Händler direkt auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Payback-Verknüpfung löschen: So trennt ihr euer Konto von dm, Rewe und Co.

Viele sammeln bei dm, Rewe oder Netto eifrig Punkte über ihr Payback-Konto. Doch wer die Verbindung wieder lösen will, steht schnell vor einem Problem: In der Payback-App selbst lässt sich die Verknüpfung nicht löschen.

Anzeige

Stattdessen müsst ihr das direkt in der App oder im Kundenkonto des jeweiligen Partners tun. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten solltet, erklären wir euch Schritt für Schritt.

Payback-Konto von Miles trennen

Öffnet die „Miles-App“ und geht zu den „Account Einstellungen“ Wählt „Verbinde & verwalte Accounts“ und dann Payback Tippt auf den „Trennen-Button“ unterhalb eurer Payback-Nummer

Anzeige

So löscht ihr die Verknüpfung von Payback mit der „mein dm“-App

Geht hierzu in die Übersicht „mein dm“ Klickt auf „Payback“ Klickt auf „Payback Services verwalten“ (Button unten in blau) Klickt auf „Details/Widerruf“ bei dem Feld Payback Services und bei dm Drogerie-Markt GmbH Klickt auf „Widerrufen“ (Button unten in weiß)

Anzeige

Alternativ könnt ihr sie auch an einem Payback-Kundenterminal in einem dm-Markt aufheben.

Die Verknüpfung zwischen Payback und der Rewe- oder Netto-App aufheben

Geht in der Rewe- oder Netto App in den Bereich Payback und löscht dort die Verknüpfung. Zusätzlich könnt ihr die Verknüpfung mit Netto in der App Netto plus löschen. Sie wurde automatisch zum 01.01.2025 aufgelöst, um stattdessen die Payback-Karte dort direkt hinterlegen zu können.

Anzeige

Hier könnt ihr lesen, wie ihr Payback mit Edeka verknüpft, da die Rewe-Partnerschaft aufgehoben wurde und die mit Edeka zeitgleich begann.

Auflösung des Payback-Kontos mit dem Zahlungsdienstleister Payback Pay

Zunächst löscht ihr alle bei Payback Pay hinterlegten Zahlungsmittel über die Payback-App unter: „Services / Payback Pay / Meine Zahlungsmittel“. Dort gebt ihr eure „Pay Pin“ ein und wählt das gewünschte Zahlungsmittel, wie Kreditkarten oder Bankverbindungen aus, die ihr entfernen möchtet. Unter „Services / Payback Pay / Pay Kontakt“ findet ihr eure Kundennummer und den Sicherheitscode und notiert diese. Mit diesen Daten könnt ihr euch dann durch einen Anruf beim Kundenservice authentifizieren und mit einem Mitarbeiter euer Anliegen bearbeiten. Das Payback-Pay-Konto wird dann inklusive aller hinterlegten Zahlungsdaten vollständig gelöscht.

Anzeige

Was passiert, nachdem die Verknüpfung aufgehoben wurde?

Nach dem Aufheben bleibt euer Punktestand unverändert. Lediglich die automatische Synchronisierung von eCoupons und Onlinepunkten entfällt. Wenn ihr später wieder von den Vorteilen profitieren wollt, lässt sich die Verbindung jederzeit neu herstellen.

Lässt sich die Verknüpfung zwischen den Konten nicht entfernen, könnt ihr euch an den Kundenservice von Payback wenden.