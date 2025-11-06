PayPal-Alternative nimmt wichtige Hürde – doch viele Kunden schauen noch in die Röhre

Wero kann jetzt auch E-Commerce.

Der erste große Auftritt im Onlinehandel ist halbwegs geschafft: Wero kann jetzt für Zahlungen im Netz verwendet werden. Das Debüt fällt allerdings kleiner aus als geplant, denn viele Kunden und noch mehr Shops bleiben zum Start außen vor.

Online-Handel: Wero startet bei Eventim

Der Ticketanbieter Eventim ist der erste Onlinehändler, bei dem sich der Bezahldienst Wero tatsächlich verwenden lässt. Wer Konzertkarten bestellt, sieht neben den bekannten Optionen nun auch einen Wero-Button. Die Bezahlung erfolgt über einen QR-Code, der per Smartphone gescannt wird und Käufer so zur jeweiligen Banking-App mit Wero weiterleitet.

Klingt einfach, funktioniert aber nur für einen Teil der Kundschaft. Zum Start akzeptieren lediglich Sparkassen und VR-Banken Zahlungen über Wero im Onlinehandel. Andere Institute wie die Postbank, aber auch die ING und Revolut unterstützen nach wie vor nur Überweisungen zwischen Freunden. Wer mit diesen Banken über Wero bei Eventim einkauft, erhält eine Fehlermeldung statt Konzertkarten.

Wero: Verspätung und hohe Erwartungen

Eigentlich hätte Wero schon im Sommer bei mehreren Händlern starten sollen, doch technische und organisatorische Hürden verzögerten den Start. Gerade die politische Debatte über digitale Souveränität in Europa hatte dem Projekt zuletzt neue Aufmerksamkeit verschafft. Auch Ausfälle bei PayPal hätten einem funktionsreichen Wero sicher gut in die Karten spielen können.

Offiziell haben rund 45 Millionen Menschen Zugriff auf Wero, vor allem in Frankreich und Belgien. In Deutschland liegt der Fokus bisher auf den Sparkassen, die auch beim Onlinehandel als erste Partner auftreten.

Spannend wird es in den kommenden Wochen. Bei einer Pressekonferenz will Wero neue Partner wie Otto, MediaMarktSaturn und die Deutsche Bahn im Onlinehandel ankündigen. Erst mit einer sehr viel breiteren Händlerbasis dürfte sich zeigen, ob sich Wero als echte Konkurrenz zu US-Anbietern etabliert.