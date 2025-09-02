PayPal-Chaos ausgenutzt: Kunden müssen jetzt besonders vorsichtig sein

Betrüger springen auf die Probleme mit PayPal auf – darauf müssen Kunden jetzt achten.

Der beispiellose Ärger mit Zahlungen bei PayPal der vergangenen Tage ruft Sparkassen und Verbraucherschutz auf den Plan: Sie warnen vor betrügerischen Anrufen, die auf die mediale Aufmerksamkeit rund um PayPal aufspringen, um euch um euer Geld zu erleichtern.

Sparkasse warnt Kunden vor Fake-Anrufen

So berichten die Sparkassen von vielen Anrufen Krimineller bei ihren Kunden. Die Betrüger geben sich als Sparkassen-Angestellte aus und geben vor, es seien über PayPal nicht von euch beauftragte Zahlungen getätigt worden. Um euch das Geld zurückzuholen, sollt ihr eure Zahlungsdaten preisgeben oder euch per TAN ausweisen.

In Wahrheit gelangen die Betrüger damit erst an eure Daten. Mit einer echten TAN können sie theoretisch Überweisungen auf ihre eigenen Konten veranlassen. Die Sparkassen warnen daher: Fallt nicht auf die Masche herein. Echte Sparkassen-Angestellte werden euch nicht am Telefon nach eurer TAN oder euren Anmeldepasswörtern fragen.

Solltet ihr auf Betrüger hereingefallen sein, raten die Sparkassen: „Bitte wenden Sie sich umgehend bzgl. einer Sperrung Ihres Online-Banking-Zugangs und ggf. eines Überweisungsrückrufs an Ihre Sparkasse“.

PayPal: Keine Sorgen wegen Gebühren

Auch die Verbraucherzentralen warnen im Zuge der PayPal-Probleme vor einer steigenden Zahl an Betrugsversuchen – und auch PayPal selbst mahnt zur Vorsicht. Die Kriminellen können sich sowohl als Bankmitarbeiter als auch als Angestellte von PayPal ausgeben.

PayPal rät in einer aktuellen Mitteilung zu den Vorfällen von Ende August:

„Sei besonders vorsichtig bei unerwarteten Nachrichten, vor allem wenn darin schnelles Handeln gefordert wird oder unbekannte Links enthalten sind.“

Der PayPal-Kundenservice wird dich niemals nach deinen Anmeldedaten fragen. Bitte gib diese Informationen nicht weiter.

Gib deine PayPal-Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen nur auf der offiziellen PayPal-Webseite oder in deiner PayPal-App ein.

Verdächtige Inhalte kannst du an phishing@paypal.com weiterleiten und danach die Nachricht löschen.“

Im PayPal-Sicherheitscenter findet ihr außerdem allgemeine Informationen zu PayPals Umgang mit der Sicherheit eures Gelds und eurer Zahlungen.

Bei all der aktuellen Unsicherheit zwischen PayPal und Banken in Deutschland – es gibt noch immer ausstehende Zahlungen, die seit Start der Probleme vor mehr als einer Woche nicht beglichen wurden – beruhigt PayPal immerhin seine Kunden: Für verspätete Zahlungen in Folge des Vorfalls fallen keine Bankgebühren an.

In den automatisierten Fehlermeldungen von PayPal war davon noch die Rede. Der Zahlungsdienstleister gibt in dieser Hinsicht Entwarnung. Sollten fälschlicherweise doch Gebühren erhoben worden sein, werden diese von PayPal erstattet, heißt es in der Mitteilung.