PayPal: „Freunde“-Zahlung erkennen – Unterschied zu „Waren und Dienstleistungen“

Bei PayPal kann man Geld entweder per „Freunde“- oder „Waren & Dienstleistungen“-Zahlung verschicken. Im ersten Fall ist der Geldtransfer kostenlos, im zweiten Fall fallen Gebühren an und es gibt einen Käuferschutz. Wie kann man beim Geldeingang erkennen, um welche Methode es sich handelt?

So erkennt man die Zahlung an Freunde

Auf den ersten Blick ist es nicht ersichtlich, ob eine Zahlung für „Freunde und Familie“ oder „Waren und Dienstleistungen“ eingegangen ist. In der Bestätigungs-Mail steht nur der Betreff „Du hast eine Zahlung erhalten“, im PayPal-Konto „Sie haben eine Zahlung erhalten“. Den Unterschied findet ihr aber in der Transaktionsübersicht in eurem PayPal-Account heraus:

Loggt euch in euren PayPal-Account ein. Öffnet den Bereich für die „Aktivitäten“. Sucht nach der entsprechenden Zahlung und tippt auf die Zeile. Es öffnen sich Details mit Informationen zur Zahlung. Handelt es sich um eine Zahlung mit Käuferschutz, steht hier eine Lieferadresse. Als Verkäufer muss die Lieferung an diese Adresse erfolgen. Bei einer Freunde-Zahlung fehlt die Adressangabe. Bei den Details seht ihr zudem den Gesamtbetrag, den ihr erhalten habt. Bei „Waren und Dienstleistungen“ steht hier noch die Gebühr, die für die Transaktion abgezogen wurde.

Tipp: Wir erklären auch, warum ihr nicht jedem einfach so eure PayPal-Adresse geben solltet.

Kann man durch Freunde-Zahlung gesperrt werden?

Achtung: Die Zahlung an Freunde wird unter anderem bei Kleinanzeigen und anderen Portalen gerne genutzt, um Geld zu empfangen. So spart man sich die Gebühren und hat als Verkäufer wenig Ärger, da der Käufer keinen Käuferschutz einschalten kann. Laut Nutzungsbedingungen von PayPal ist diese Bezahloption nur vorgesehen, wenn man tatsächlich Geld an Freunde oder Familienmitglieder senden möchte. Für Verkäufe ist hingegen die Option „Waren und Dienstleistungen“ gedacht:

Wählen Sie „Artikel oder Dienstleistung bezahlen“, wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen. Verwenden Sie diese Zahlungsart, wenn Sie einen Artikel bezahlen, den Sie in einer Auktion ersteigert haben, Waren online kaufen, Musik herunterladen oder für Ähnliches.

Einige Nutzer sind unsicher, ob ihr Konto bei PayPal gesperrt werden könnte, wenn sie die Freunde-Option zu exzessiv nutzen. Bei Verkäufen stellt das einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen dar, PayPal weist auf einer eigenen Support-Seite ausdrücklich auf die Betrugsgefahr durch die Bezahloption hin. In den Nutzungsbedingungen steht aber auch unter den „Verbotenen Aktivitäten“:

In Verbindung mit der Nutzung unserer Website, Ihres PayPal-Kontos, der PayPal-Dienste oder in Ihrer Interaktion mit PayPal, anderen PayPal-Kunden oder Dritten dürfen Sie nicht (…)

eine persönliche Zahlung für eine geschäftliche Transaktion anfordern oder senden, ...

Das PayPal-Konto könnte also tatsächlich gesperrt werden, wenn man etwas verkauft und sich das Geld mit der Option ohne Gebühren senden lässt. Als Käufer ist die Methode ebenfalls problematisch. Gibt es Probleme beim Kauf und wird der Artikel zum Beispiel gar nicht verschickt, kann man das Geld aus der Freunde-Zahlung nicht zurückholen.