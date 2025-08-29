PayPal-Hotline: So erreicht man den Kundenservice kostenlos

Wie bei jedem Service lassen sich auch bei PayPal Fehler, Konflikte und Probleme nicht vermeiden. Bei größeren Problemen sollte man Kontakt mit der PayPal-Hotline aufnehmen.

Zum Hilfe-Center

Aufgrund der Vielzahl an Nutzern sowie der vielseitigen Fragestellungen gibt es online eine Anlaufstelle, wo ihr PayPal-Hilfe finden könnt. So müsst ihr nicht direkt Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen, sondern findet möglicherweise im Hilfe-Bereich Antworten auf Probleme und Fragen zu eurem PayPal-Account.

PayPal-Hotline in Deutschland kostenlos anrufen

Die PayPal-Telefonnummer ist 069 945189832.

Bei einem Anruf fallen die normalen Gebühren im Ortstarif an. Mit einer Festnetz-Flatrate bleibt der Anruf kostenlos. Der Kundenservice ist telefonisch von Montag bis Samstag jeweils 9:00 bis 19:30 Uhr verfügbar. Mit einem Log-In in den PayPal-Account erhaltet ihr einen persönlichen Code, über den euer Konto schneller identifiziert wird. So kann euch an der Hotline schneller geholfen werden.

Aus dem Festnetz kann auch die kostenlose Telefonnummer gewählt werden: 0800-723 4500 .

. Um die Hotline zu erreichen, müsst ihr euch einloggen. Dann erhaltet ihr eine einmalige Kundenservice-PIN, mit der ihr direkt zu einem Mitarbeiter durchgestellt werdet.

Befindet ihr euch aktuell im Ausland und habt ein Anliegen zu eurem PayPal-Account, wählt die +49 69 945189932 .

. Alternativ kann man über das Formular Kontakt mit dem PayPal-Kundenservice aufnehmen.

Die Hotline war früher auch sonntags besetzt, aktuell kann man an einem Sonntag aber nicht anrufen.

Für allgemeine Fragen gab es das PayPal-Community-Forum, in dem andere Nutzer sowie Moderatoren Tipps geben konnten. Zum 30. Juni 2025 wurde das Forum aber geschlossen.

Tipp: Haltet beim Kontakt immer Kontodaten, Transaktionsnummern oder Screenshots bereit. So kann euch schneller geholfen werden.

Kundenservice per Chat kontaktieren

PayPal bietet einen virtuellen Assistenten („Chatbot“), der rund um die Uhr verfügbar ist. Dieser beantwortet Standardfragen automatisch. Falls das Anliegen komplexer ist, werdet ihr direkt zu einem Mitarbeiter weitergeleitet. So geht’s:

App oder Website öffnen Einloggen Hilfe-Center → „Nachricht senden“ oder „Chat starten“

Wollt ihr den PayPal-Service per Mail oder per Formular erreichen, folgt dem dafür vorgesehenen Link und wählt die Option „Konfliktlösungen“. Über „Problem melden“ wählt ihr eine Transaktion aus, zu der es Gesprächsbedarf gibt. Damit euer Anliegen genau bearbeitet werden kann, muss es thematisch eingeschränkt werden. Nach der Auswahl könnt ihr nach Angabe eurer Daten eine persönliche Nachricht per Formular an den PayPal-Kundenservice verfassen.

PayPal Hotline: Telefonnummer für den Kundenservice

Wollt ihr lange Wartezeiten vermeiden und schnell eine Antwort finden, empfiehlt sich vor dem Anruf beim PayPal-Kundenservice ein Blick in das Hilfe-Center des Bezahldienstes. Hier werden Hilfestellungen zu diversen Fragen und Problemen aufgezeigt. Klickt euch durch die verschiedenen Kategorien, zum Beispiel „Probleme mit Zahlungen & Guthaben“, „Verkäuferschutz“ oder „Mein Geld verwalten“, um eine ausführliche Erläuterung des Problems zu erhalten. Wurde ein Artikel nicht oder falsch geliefert oder eine nicht genehmigte Zahlung über euer Konto durchgeführt, könnt ihr das Problem online per Formular melden.

Findet ihr im Service-Bereich keine Antwort, könnt ihr direkt Kontakt mit dem PayPal-Kundenservice aufnehmen. Allgemeine Fragen zum PayPal-Konto werden auf dieser Unterseite behandelt. Auch hier gibt es wieder einzelne Hilfestellungen zu verschiedenen Problemen. Falls keine passende Hilfe gefunden wird, scrollt nach unten, um die oben beschriebenen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen.

