Paypal-Konto gehackt? Diese Schritte solltet ihr sofort unternehmen

Mit PayPal kann man schnell und einfach online bezahlen. Die Beliebtheit des Bezahldienstes macht ihn leider auch zu einem Ziel für Kriminelle. Was ihr tun könnt, um einen finanziellen Schaden zu verhindern, erklären wir euch hier.

Verdacht auf gehacktes PayPal-Konto?

Immer wieder verschicken Betrüger „Phishing“-E-Mails, bei denen Nutzer zu einem Login über eine falsche PayPal-Seite verleitet werden. Stellt ihr fest, dass ihr euch bei so einer Fake-Seite angemeldet habt, steuert sofort PayPal.de an. Ändert euer Passwort für den Zugang zum Bezahldienst. Nutzt ihr denselben Login auch bei anderen Online-Diensten, ändert die Angaben unbedingt auch dort und nutzt verschiedene Passwörter.

Aktiviert nach der Passwortänderung sofort die Zwei-Faktor-Authentifizierung und, falls möglich, einen sogenannten „Passkey“ in den Einstellungen. Dadurch wird der Zugriff für Kriminelle deutlich schwerer.

Diese Sofortmaßnahmen könnt ihr ergreifen

So meldet ihr unbefugte Zahlungen

Überprüft, ob hier bereits unbekannte Zahlungen im Transaktionsverlauf auftauchen. Ist das der Fall, ruft den Abschnitt „Konfliktlösungen“ in eurem PayPal-Konto auf. Sucht die betroffene, nicht autorisierte Zahlung heraus. Nehmt die Option „Ich möchte einen unbefugten Kontozugriff melden“. Folgt den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm, damit die Zahlung zurückgeholt werden kann. PayPal untersucht den Fall und will sich innerhalb von 10 Tagen bei euch melden.

Lastschriftverfahren stornieren und Rückerstattung erhalten

Meldet verdächtige oder unbekannte Abbuchungen per Lastschrift sofort eurer Bank und PayPal. Solange die Zahlung noch nicht endgültig gebucht wurde, könnt ihr euch euer Geld so zurückholen:

Öffnet die Einstellungen in eurem PayPal-Account. Steuert hier den Bereich „Zahlungen“ an. Wählt „Zahlungen im Einzugsverfahren verwalten“. Sucht nach der entsprechenden Transaktion beziehungsweise dem unbekannten Händler und tippt auf „Stornieren“.

In der PayPal-App nehmt ihr den Lastschrifteinzug so zurück:

Steuert die „E-Börse“ an. Hier findet ihr den Bereich „Zahlungen im Einzugsverfahren“. Sucht nach dem unbekannten Händler. Wählt „PayPal als Zahlungsmethode entfernen“. Drückt auf „Entfernen“.

Wichtig: Zahlungen, die bereits abgeschlossen sind, lassen sich auf diesem Weg nicht zurückholen. In dem Fall müsst ihr eine Rückerstattung beim Händler beantragen. Bei unbefugten Lastschriften könnt ihr eine Rückbuchung über eure Bank innerhalb der SEPA-Fristen veranlassen.

So schützt ihr euer PayPal-Konto

Um zu verhindern, dass das PayPal-Konto gehackt wird, solltet ihr Folgendes beachten:

Folgt keinen Links aus E-Mails im Namen von PayPal, die verdächtig sind. Falls ihr eine Nachricht im Namen des Bezahldienstes erhaltet, in dem ein Problem angesprochen wird, loggt euch lieber direkt über die Eingabe von „paypal.de“ im Browser oder über eure App ein und schaut nach, ob tatsächlich ein Problem besteht.

im Namen von PayPal, die verdächtig sind. Falls ihr eine Nachricht im Namen des Bezahldienstes erhaltet, in dem ein Problem angesprochen wird, loggt euch lieber direkt über die Eingabe von „paypal.de“ im Browser oder über eure App ein und schaut nach, ob tatsächlich ein Problem besteht. Richtet auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euren PayPal-Account ein. Dann klappt der Login nicht mehr alleine mit dem Passwort und der E-Mail-Adresse. Stattdessen muss ein zusätzlicher Einmal-Code eingegeben werden, den man per SMS oder über eine Authentifizierungs-App erhält.

Verwendet nach Möglichkeit nicht dasselbe Passwort für mehrere Dienste.

Gebt eure Login-Daten nicht am Telefon weiter. Der echte PayPal-Support ruft nicht bei euch an und fragt nach einem Passwort oder Code.

Habt ihr plötzlich einen Code für den PayPal-Login per SMS bekommen, versucht sich vermutlich jemand anderes in euren Account einzuloggen. In dem Fall solltet ihr sofort das Kennwort ändern.

Zusätzliche Schritte bei einem gehackten PayPal-Konto

Bei einem gehackten PayPal-Konto solltet ihr euch direkt mit dem PayPal-Support in Verbindung setzen und weitere Schritte besprechen. Erstattet bei der Polizei eine Anzeige. Falls ihr euch nicht erklären könnt, wie die Betrüger an euer Konto gelangt sind, solltet ihr euren PC und euer Smartphone auf Viren scannen. Überlegt zudem, ob ihr zuletzt auf verdächtigen Seiten unterwegs wart.