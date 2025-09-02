PayPal nicht mehr sicher? Diese 4 Online-Bezahldienste sind die bessere Wahl

Wenn es um schnelle Online-Überweisungen geht, ist für viele Nutzer PayPal nach wie vor die erste Wahl. Doch es gibt Alternativen, die sich für verschiedene Bedürfnisse eignen – ob für Online-Shops, Privatüberweisungen oder Bargeldzahlungen. Wir stellen euch hier die 4 besseren Alternativen vor und warnen vor einer weiteren.
Amazon Pay – Die bequemste Lösung
Amazon Pay ermöglicht es euch, mit euren hinterlegten Amazon-Zahlungsdaten in vielen Amazon-fremden Online-Shops zu bezahlen. Der Dienst ist besonders sicher, schnell und wird von einer wachsenden Zahl an deutschen Händlern unterstützt, darunter MediaMarkt, Cyberport und Notebooksbilliger. Ideal für alle, die bereits ein Amazon-Konto nutzen und Wert auf einfache, vertraute Abwicklung legen.
- Einfache Nutzung mit bestehendem Amazon-Konto
- Hohe Akzeptanz in vielen deutschen Online-Shops
- Keine zusätzlichen Gebühren für Nutzer
- Nicht für Privatüberweisungen geeignet
Klarna – Flexibel und weit verbreitet
Klarna ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland und wird von fast allen großen Online-Shops wie Ikea, Otto und Zalando akzeptiert. Ihr könnt sofort, in Raten oder später bezahlen – ganz nach eurem Budget. Klarna bietet zudem Käuferschutz und Cashback-Optionen.
- Flexible Zahlungsoptionen (sofort, in Raten, später)
- Sehr hohe Akzeptanz in deutschen Shops
- Käuferschutz und Cashback-Optionen
- Teilweise höhere Gebühren bei Ratenzahlung
- Nicht für Privatüberweisungen geeignet
Viacash – Bargeld für Online-Einkäufe
Viacash (ehemals Barzahlen.de) bietet eine sehr interessante Alternative zu PayPal, da ihr hier eure Online-Bestellung mit Bargeld (oder Karte) vor Ort erledigen könnt. Vor allem Skeptiker, die ihr hart verdientes Geld nicht über das World Wide Web versenden möchten, erhalten hier eine Möglichkeit, ohne zusätzliches Konto online zu shoppen. Für die Zahlung erhaltet ihr einen QR-Code, den ihr bei einem der teilnehmenden Läden wie Rewe, Rossmann oder dm scannen lasst und direkt dort bezahlt. Die Auswahl an teilnehmenden Online-Shops ist jedoch begrenzt.
- Bezahlung per Bargeld oder Karte in 10.000+ Filialen
- Ideal für Nutzer ohne Online-Banking oder mit Datenschutzbedenken
- Sehr begrenzte Auswahl an Online-Shops
- Nicht für Privatüberweisungen geeignet
Wero – Die europäische Alternative
Wero ist der neue europäische Bezahldienst, der seit 2024 in Deutschland verfügbar ist. Er wird von Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Postbank, ING und der Deutschen Bank unterstützt. Bisher ist Wero vor allem für Privatüberweisungen (P2P) nutzbar, die Integration in Online-Shops soll ab Mitte 2025 schrittweise erfolgen. Noch ist Wero also keine flächendeckende Alternative, aber ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft.
- Europäische Alternative mit Bankenintegration
- Keine IBAN nötig – Zahlung per Handynummer/E-Mail
- Für Privatüberweisungen geeignet
- Noch keine flächendeckende Akzeptanz (für 2025 geplant)
- Noch sehr unbekannt – Nutzerbasis noch klein
Skrill – International & für Privatüberweisungen
Skrill ist die Alternative, welche PayPal am stärksten ähnelt. Der Dienst unterstützt über 40 Währungen und ist in vielen Online-Shops weltweit akzeptiert – allerdings ist die Akzeptanz in deutschen Online-Shops sehr begrenzt. Der Grund, weswegen wir Skrill aber keineswegs empfehlen können, ist die unübersichtliche Anzahl von verschiedenen Gebühren und andere Kosten hinter dem vermeintlich kostenfreien Online-Wallet. So werden euch unter anderem automatisch monatlich 5 Euro von eurem Guthaben abgebucht, wenn ihr euch für ein halbes Jahr nicht einloggt – unserer Meinung nach, etwas skurril.
- Für Privatüberweisungen geeignet
- Servicegebühren bei nicht regelmäßiger Nutzung
- Überweisungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Währungsumrechnungsgebühr …
- Geringere Akzeptanz in deutschen Online-Shops