PayPal nicht mehr sicher? Diese 4 Online-Bezahldienste sind die bessere Wahl

Wenn es um schnelle Online-Überweisungen geht, ist für viele Nutzer PayPal nach wie vor die erste Wahl. Doch es gibt Alternativen, die sich für verschiedene Bedürfnisse eignen – ob für Online-Shops, Privatüberweisungen oder Bargeldzahlungen. Wir stellen euch hier die 4 besseren Alternativen vor und warnen vor einer weiteren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon Pay – Die bequemste Lösung

Amazon Pay ermöglicht es euch, mit euren hinterlegten Amazon-Zahlungsdaten in vielen Amazon-fremden Online-Shops zu bezahlen. Der Dienst ist besonders sicher, schnell und wird von einer wachsenden Zahl an deutschen Händlern unterstützt, darunter MediaMarkt, Cyberport und Notebooksbilliger. Ideal für alle, die bereits ein Amazon-Konto nutzen und Wert auf einfache, vertraute Abwicklung legen.

Einfache Nutzung mit bestehendem Amazon-Konto

Hohe Akzeptanz in vielen deutschen Online-Shops

Keine zusätzlichen Gebühren für Nutzer

Nicht für Privatüberweisungen geeignet

Anzeige

Klarna – Flexibel und weit verbreitet

Klarna ist eine der beliebtesten Zahlungsmethoden in Deutschland und wird von fast allen großen Online-Shops wie Ikea, Otto und Zalando akzeptiert. Ihr könnt sofort, in Raten oder später bezahlen – ganz nach eurem Budget. Klarna bietet zudem Käuferschutz und Cashback-Optionen.

Flexible Zahlungsoptionen (sofort, in Raten, später)

Sehr hohe Akzeptanz in deutschen Shops

Käuferschutz und Cashback-Optionen

Teilweise höhere Gebühren bei Ratenzahlung

Nicht für Privatüberweisungen geeignet

Viacash – Bargeld für Online-Einkäufe

Viacash (ehemals Barzahlen.de) bietet eine sehr interessante Alternative zu PayPal, da ihr hier eure Online-Bestellung mit Bargeld (oder Karte) vor Ort erledigen könnt. Vor allem Skeptiker, die ihr hart verdientes Geld nicht über das World Wide Web versenden möchten, erhalten hier eine Möglichkeit, ohne zusätzliches Konto online zu shoppen. Für die Zahlung erhaltet ihr einen QR-Code, den ihr bei einem der teilnehmenden Läden wie Rewe, Rossmann oder dm scannen lasst und direkt dort bezahlt. Die Auswahl an teilnehmenden Online-Shops ist jedoch begrenzt.

Bezahlung per Bargeld oder Karte in 10.000+ Filialen

Ideal für Nutzer ohne Online-Banking oder mit Datenschutzbedenken

Sehr begrenzte Auswahl an Online-Shops

Nicht für Privatüberweisungen geeignet

Anzeige

Wero – Die europäische Alternative

Wero ist der neue europäische Bezahldienst, der seit 2024 in Deutschland verfügbar ist. Er wird von Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Postbank, ING und der Deutschen Bank unterstützt. Bisher ist Wero vor allem für Privatüberweisungen (P2P) nutzbar, die Integration in Online-Shops soll ab Mitte 2025 schrittweise erfolgen. Noch ist Wero also keine flächendeckende Alternative, aber ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft.

Europäische Alternative mit Bankenintegration

Keine IBAN nötig – Zahlung per Handynummer/E-Mail

Für Privatüberweisungen geeignet

Noch keine flächendeckende Akzeptanz (für 2025 geplant)

Noch sehr unbekannt – Nutzerbasis noch klein

Skrill – International & für Privatüberweisungen

Skrill ist die Alternative, welche PayPal am stärksten ähnelt. Der Dienst unterstützt über 40 Währungen und ist in vielen Online-Shops weltweit akzeptiert – allerdings ist die Akzeptanz in deutschen Online-Shops sehr begrenzt. Der Grund, weswegen wir Skrill aber keineswegs empfehlen können, ist die unübersichtliche Anzahl von verschiedenen Gebühren und andere Kosten hinter dem vermeintlich kostenfreien Online-Wallet. So werden euch unter anderem automatisch monatlich 5 Euro von eurem Guthaben abgebucht, wenn ihr euch für ein halbes Jahr nicht einloggt – unserer Meinung nach, etwas skurril.

Für Privatüberweisungen geeignet

Servicegebühren bei nicht regelmäßiger Nutzung

Überweisungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Währungsumrechnungsgebühr …

Geringere Akzeptanz in deutschen Online-Shops

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.