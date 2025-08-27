PayPal-Nutzer aufgepasst: Deshalb solltet ihr jetzt euer Passwort ändern

Millionen von PayPal-Nutzern sollten sich ein neues Passwort zulegen.

PayPal-Nutzer sollten unbedingt eine neue Sicherheitswarnung beachten – im Darkweb werden derzeit rund 15,8 Millionen Logins zum Kauf angeboten. Um euch zu schützen, solltet ihr jetzt unbedingt euer Passwort ändern.

PayPal: Über 15 Millionen Logins geleakt

Auf Twitter warnt der Account Hackmanac davor, dass Darkweb-Nutzer Chucky_BF aktuell 15,8 Millionen Login-Daten von PayPal-Nutzern zum Kauf anbietet.

Die Informationen befinden sich laut dem User in einer 1,1 GB großen txt-Datei und umfassen sowohl Login-Namen als auch Passwörter. Die Daten sollen aus einem Leak vom 6. Mai 2025 stammen. Der Nutzer verlangt 750 US-Dollar, also rund 640 Euro für die Datei.

Bei einigen der angegebenen Accounts dürfte es sich laut Experten zwar um Test- und Fake-Kontos handeln, doch auch zahlreiche echte Nutzer dürften betroffen sein.

Zum aktuellen Stand ist davon auszugehen, dass die Informationen nicht aus einem direkten PayPal-Hack stammen, sondern aus dem Datensatz einer Malware-Attacke zusammengetragen wurden. (Quelle: Hackread)

PayPal-Nutzer: Vorsicht vor Phishing-Angriffen

Wenn ihr ein PayPal-Konto besitzt, solltet ihr also am besten jetzt euer Passwort ändern, um euch vor kriminellen Zugriffen auf euren Account zu schützen. Stellt dabei unbedingt sicher, dass ihr das neue Passwort nicht bereits für andere Online-Dienste verwendet – Passwörter sollten stets einzigartig sein und nicht mehrmals genutzt werden.

Darüber hinaus solltet ihr in Zukunft immer auf der Hut vor Phishing-Angriffen sein – Betrugsmaschen, die es auf eure privaten Informationen wie Login-Daten abgesehen haben.

Gebt eure privaten Anmeldedaten niemals an Dritte weiter und seid insbesondere bei E-Mails misstrauisch, die euch dazu drängen, Informationen preiszugeben. Bei verdächtigen Absende-Adressen, unpersönlichen Anreden und Schreibfehlern in den E-Mails sollten immer die Alarmglocken schrillen.

In der jüngeren Vergangenheit wurden auf diese Weise schon mehrfach Nutzer von Diensten und Unternehmen wie Sparkasse oder Microsoft Outlook von Betrügern ins Visier genommen.

