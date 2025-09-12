PayPal-Panne zieht weiter seine Kreise: Sparkasse reagiert

Eine PayPal-Störung im Sommer wirkt nach – und sorgt noch Wochen später für Stress auf den Konten der Sparkasse.

Nach der massiven Störung bei PayPal Ende August reißt die Kette an Problemen nicht ab. Kunden der Sparkasse berichten aktuell von Anrufen, in denen sie zu angeblich verdächtigen Zahlungen befragt werden. Das Besondere: Nicht jeder dieser Anrufe stammt tatsächlich von der Bank.

Sparkasse arbeitet PayPal-Panne weiter auf

Hintergrund der Anrufe ist, dass PayPal den Sparkassen offenbar Listen mit auffälligen Abbuchungen übermittelt hat. So will das Unternehmen sicherstellen, dass hängengebliebene oder doppelt ausgelöste Zahlungen nachträglich korrekt bearbeitet werden. Sparkassen wie Köln-Bonn kontaktieren ihre Kunden deshalb, um abzufragen, ob die Transaktionen wirklich von ihnen autorisiert wurden.

Doch genau diese Situation nutzen Betrüger skrupellos aus. Laut Sparkasse Düren häufen sich seit Tagen Anrufe, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter von Sparkassen oder PayPal ausgeben. Unter dem Vorwand, helfen zu wollen, fordern sie vertrauliche Daten wie PINs oder Passwörter ein. Manche setzen ihre Opfer zusätzlich unter Druck, indem sie drohen, Konten sofort zu sperren (Quelle: PC Welt).

Dabei gilt ein einfacher Grundsatz: Weder Sparkassen noch PayPal fragen am Telefon jemals sensible Daten ab. Offizielle Kontakte laufen über Mails mit erkennbarer Absenderadresse oder über zuvor vereinbarte Termine. Wer am Telefon zur Herausgabe seiner Zugangsdaten gedrängt wird, sollte sofort auflegen.

PayPal-Entschädigung für einige Kunden

Parallel zu den Vorsichtsmaßnahmen versucht PayPal, die eigenen Versäumnisse abzufedern. Einige Nutzer, die besonders stark betroffen waren, erhalten derzeit eine Gutschrift von 10 Euro auf ihr Konto. Das ist zwar ein kleiner Ausgleich, ändert aber nichts daran, dass viele Kunden weiterhin mit Unsicherheit und Misstrauen gegenüber der Plattform leben.

Die aktuellen Anrufe zeigen, wie lange die Nachwirkungen einer digitalen Panne anhalten können. Was als technische Störung begann, ist für viele inzwischen ein reales Sicherheitsrisiko geworden – und das Vertrauen in PayPal sowie die beteiligten Banken bekommt deutliche Risse.