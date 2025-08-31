PayPal stoppt Zahlung: So reagiert ihr richtig bei Betrugsverdacht

Beim Versuch, eine PayPal-Zahlung durchzuführen, erscheint in einigen Fällen die Meldung „Diese Zahlung ist riskant und es könnte sich um Betrug handeln“. Was bedeutet das und was sollte man in solchen Fällen tun?

PayPal: „Diese Zahlung ist riskant“

Der Wortlaut der Meldung variiert. Manchmal steht dort auch so etwas wie:

„Wir haben diese Zahlung zu Ihrer Sicherheit gestoppt. Wir vermuten, dass es sich um Betrug handeln könnte, und haben Maßnahmen ergriffen, um Ihr Geld zu schützen.“

Bei diesen Meldungen handelt es sich um eine automatische Sicherheitswarnung. Sie bedeuten, dass PayPal die Transaktion anhand interner Prüfmechanismen als ungewöhnlich oder potenziell betrügerisch einstuft. Das passiert meistens, wenn:

die Zahlung an einen neuen oder unbekannten Empfänger geht,

geht, das Konto des Empfängers ungewöhnliche Aktivitäten aufweist,

aufweist, die Zahlungshöhe oder -art vom üblichen Muster abweicht ,

, es Unstimmigkeiten bei den Kontodaten gibt, zum Beispiel Länderabweichungen und verdächtige IP-Adressen.

So sieht eine Warnung von PayPal aus. Ihr könnt die Zahlung dann abbrechen und trotzdem durchführen. (© GIGA)

Die Meldung ist ein Schutzmechanismus von PayPal. Sie bedeutet nicht automatisch, dass es wirklich ein Betrug ist, aber sie sollte ein Signal sein, die Zahlung genau zu prüfen und im Zweifel lieber zu stoppen.

Was kann man tun?

Wenn Zweifel bestehen, lässt sich diese Zahlung abbrechen. PayPal blockiert die Transaktion in vielen Fällen automatisch. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr die Zahlung trotzdem freigeben wollt. Überprüft dabei Folgendes:

Kennt ihr den Empfänger?

Habt ihr die Zahlung selbst ausgelöst?

Entspricht der Betrag und der Verwendungszweck dem, was vereinbart wurde?

Falls es sich um einen seriösen Händler handelt, fragt direkt beim Kundenservice nach, warum PayPal die Zahlung als riskant einstuft. Manchmal liegt der Fehler an neuen oder wenig genutzten Händlerkonten.

Solche Warnungen erscheinen zum Beispiel, wenn ihr versucht, Geld an einen Empfänger bei Plattformen wie Kleinanzeigen oder dem Facebook-Marktplatz zu senden. Die entsprechenden Nutzer sind dann meist schon vorher durch Betrugsversuche aufgefallen.

Falls ihr den Empfänger nicht kennt oder die Zahlung gar nicht selbst ausgelöst habt, solltet ihr schnell handeln. Brecht die Zahlung ab, ändert das Passwort für euren PayPal-Account und richtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, falls noch nicht aktiviert. Kontaktiert auch den PayPal-Kundenservice, wenn ihr euch unsicher seid, ob es sich nur um einen Fehlalarm handelt oder falls die Zahlung blockiert bleibt.