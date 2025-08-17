PayPal-Zahlung stornieren: So holt man sein Geld zurück

Ihr könnt eure PayPal-Zahlung stornieren und das Geld zurückholen. Das geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Eine PayPal-Zahlung lässt sich nicht in jedem Fall einfach „rückgängig“ machen, aber es gibt mehrere Wege, um je nach Situation vorzugehen. Entscheidend ist, ob die Zahlung noch nicht abgeschlossen ist, ob es sich um eine Abbuchung an Freunde/Familie oder um einen Kauf bei einem Händler handelt und ob ein Betrugs- oder Fehlfall vorliegt.

So storniert ihr noch offene PayPal-Zahlungen

Falls eure Zahlung im PayPal-Konto noch als „offen“ vermerkt ist, könnt ihr sie wie folgt stornieren. Diese Funktion ist aber nur wenige Sekunden nach der Zahlung verfügbar:

Meldet euch mit eurem PayPal-Konto an. Klickt oben auf den Reiter „Aktivitäten“. Klickt neben der jeweiligen offenen Zahlung auf „Stornieren“.

Das ist meist nur möglich, wenn der Empfänger keine registrierte PayPal-Adresse hinterlegt hat oder die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist.

Ich kann die PayPal-Zahlung nicht stornieren

Wurde eure Zahlung bereits verbucht, wird sie in euren Aktivitäten als „abgeschlossen“ vermerkt. Dann könnt ihr sie nicht mehr stornieren, wie oben beschrieben. In dem Fall wendet ihr euch am besten direkt an den Empfänger und bittet um Rückzahlung. Ihr findet Kontakt-Details des Empfängers, wenn ihr auf die entsprechende Zahlung in eurem PayPal-Konto unter „Aktivitäten“ klickt. Erst wenn ihr euch nicht einigen könnt, solltet ihr bei PayPal ein Problem melden, um die Stornierung zu erzwingen.

Konfliktlösung bei Käufen (Käuferschutz)

Konntet ihr euch mit dem Empfänger nicht einigen oder antwortet dieser nicht in angemessener Frist, könnt ihr PayPal ein Problem melden und die Rücküberweisung so meistens forcieren. Beachtet aber, dass das nur bei einem Kauf über „Waren und Dienstleistungen“ geht.

Loggt euch bei PayPal ein. Klickt oben auf den Reiter „Aktivitäten“ und dann auf die Zahlung, die ihr rückwirkend stornieren möchtet. Sucht die Zahlung in der Transaktionsübersicht heraus. Dort findet ihr den Punkt „Problem melden“. © GIGA Nun werden euch eure Optionen angezeigt. Meistens könnt ihr die getätigte Zahlung hier noch stornieren. Ansonsten könnt ihr das Problem auch PayPal direkt melden. Wählt die gewünschte Option aus und folgt den Anweisungen am Bildschirm. Nach Angabe einer der Gründe wird euch PayPal zeitnah kontaktieren.

Hinweis: Die Meldung muss innerhalb von 180 Tagen nach der Zahlung bei PayPal eingehen. Danach kann euch der Kundenservice nicht mehr helfen.

Rückbuchung einer Lastschrift oder Kreditkartenzahlung?

Falls ihr die Zahlung mit Kreditkarte oder Lastschrift über PayPal getätigt habt, könnt ihr auch über eure Bank beziehungsweise den Kreditkartenanbieter eine Rückbuchung („Chargeback“) beantragen. Dabei gelten deren Fristen und Bedingungen. Bei PayPal-Zahlungen solltet ihr das aber nicht einfach so durchziehen. Solange ein Fall bei PayPal nicht geklärt ist, gibt es eine offene Forderung bei PayPal.

PayPal zeigt euch meistens die folgenden Gründe an, aus denen ihr wählen könnt, um die Zahlung rückgängig zu machen:

Die Gründe, um eine PayPal-Zahlung rückgängig zu machen „Ich habe einen gekauften Artikel nicht erhalten“ ODER „Der erhaltene Artikel entspricht nicht der Beschreibung“ Das gilt für Artikel und für Dienstleistungen. Beide Gründe lassen sich nur innerhalb von 20 Tagen nach dem Kauf auswählen. So könnt ihr einen Antrag auf PayPal-Käuferschutz stellen. Dazu müsst ihr weitere Angaben zum Vorfall machen. „Ich möchte einen unbefugten Kontozugriff melden“ Anscheinend wurde euer PayPal-Konto gehackt oder jemand anders hat mit eurem Konto eine Zahlung veranlasst, die nicht von euch autorisiert wurde. Wählt dann diesen Grund aus und bestätigt die nachfolgende Seite, um die Meldung abzuschließen. „Ich habe ein Problem mit einer Abrechnung“ Hier wählt ihr entweder „Falscher Transaktionsbetrag“ oder „Abonnements“ aus. Bei dem falschen Transaktionsbetrag wurde euch entweder zu viel oder zu wenig abgezogen. Bei den Abonnements wurde euch eine Zahlung für ein Abonnement abgebucht, das ihr bereits gekündigt hattet.

Ruft die PayPal-Hotline an, wenn ihr einen anderen Grund angeben möchtet oder weitere Hilfe benötigt:

Was passiert nach der Stornierungsanforderung und wie sind die PayPal-Fristen?

Ihr könnt auf obigem Weg innerhalb von 180 Tagen nach der Zahlung ein Problem mit einer Zahlung melden. Dadurch könnt ihr den Verkäufer über euer PayPal-Konto kontaktieren, um euch gemeinsam zu einigen.

PayPal: Wie lange dauert die Stornierung?

Eine eindeutige Zeitangabe gibt es nicht. Es hängt davon ab, welchen Grund ihr für die Stornierung ausgewählt habt, wie ihr euch mit dem Verkäufer einigt und was PayPal alles zu eurem Kauf prüfen muss. In der Regel reagiert der Kundendienst aber recht zügig. Unser Video zeigt, was ihr sonst noch zu PayPal wissen solltet:

Was ist bei Zahlung an „Freunde und Familie“?

Zahlungen an „Freunde und Familie“ sind nicht vom Käuferschutz gedeckt. Eine Rückbuchung ist nur möglich, wenn der Empfänger freiwillig das Geld zurücksendet oder wenn ihr eine unbefugte Kontonutzung nachweisen könnt. Falls ein Betrug vorliegt, meldet das sofort an PayPal und gegebenenfalls eure Bank oder Kreditkartenfirma.