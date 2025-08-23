Paysafecard bei Amazon: Der geheime Umweg, den kaum jemand kennt

Da nicht jeder eine Kreditkarte besitzt und auch ungern sein Konto online für die Lastschrift freigeben möchte, stellt sich die Frage, ob man mit Paysafecard bei Amazon bezahlen kann. Die Zahlungsmethode steht zwar nicht direkt zur Auswahl, über einen kleinen Umweg kann man dennoch mittels Paysafecard bei Amazon einkaufen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit der Paysafecard bei Amazon einkaufen

Direkt bei Amazon gibt es die Paysafecard nicht als Zahlungsmethode. Man kann aber im offiziellen Paysafecard-Shop Guthaben für das Amazon-Konto bestellen. So kann man mit Paysafecard-Guthaben bei Amazon bezahlen:

Öffnet den Gutschein-Shop bei Paysafecard. Scrollt nach ganz unten. Hierüber könnt ihr Amazon-Guthaben mit der Paysafecard kaufen. Wählt den gewünschten Gutscheinwert von 5 Euro bis 50 Euro aus. Drückt auf „Bezahlen“. Ihr benötigt einen Paysafecard-Account. Falls ihr einen habt, loggt euch ein, ansonsten könnt ihr hier einen neuen, kostenlosen Account anlegen. Nach dem Bezahlvorgang bekommt ihr einen Amazon-Gutschein im entsprechenden Wert. Das Guthaben könnt ihr dann auf euer Amazon-Konto laden, um damit bei einem zukünftigen Einkauf zu bezahlen.

Öffnet also den offiziellen Online-Shop der Paysafecard. Hier habt ihr die Möglichkeit, Amazon-Gutscheine online per Paysafecard zu bestellen und für den Einkauf im Online-Shop zu verwenden. Nachdem der entsprechende Geldwert für den Gutschein ausgewählt wurde, könnt ihr eure privaten Daten wie Adresse und Name eintragen. Habt ihr diesen Schritt passiert, kann der Paysafecard-Code eingegeben werden und ihr erhaltet den Amazon-Gutscheincode in der Kontoübersicht. Neben Amazon habt ihr hier die Möglichkeit, für weitere Anbieter per Paysafecard Gutscheine zu kaufen, darunter:

Adidas

DAZN

Netflix

Nintendo Online

Buch.de

Flixbus

Foot Locker

Spotify

Zalando

Anzeige

Paysafecard als Zahlungsmethode bei Amazon über Umweg

Mit dem Gutscheincode könnt ihr nun bei Amazon auf Einkaufstour gehen. Hierzu loggt ihr euch mit eurem Account-Daten beim Online-Händler ein und wählt den Abschnitt „Mein Konto“ aus. Ruft das Menü „Zahlung und Gutscheine“ aus und steuert die Option „Geschenkgutschein-Guthaben prüfen und Geschenkgutscheine einlösen“. An dieser Stelle kann der Gutschein eingetragen werden, den ihr über die Paysafecard gekauft habt. Das entsprechend gewählte Guthaben wird auf das Amazon-Konto geladen und lässt sich bei den nächsten Einkäufen einsetzen.

So kann man einen per Paysafecard gekauften Amazon Gutschein einlösen (© GIGA)

Bei uns erfahrt ihr auch, wie ihr Paysafecard Guthaben aufladen und abfragen könnt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.