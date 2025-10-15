Paysafecard bei Amazon einlösen: So funktioniert der geheime Umweg

Direkt könnt ihr Paysafecard bei Amazon nicht verwenden. Wer trotzdem mit dem Prepaid-Guthaben bei dem Onlinehändler einkaufen will, hat aber eine Möglichkeit: Über den offiziellen Gutschein-Shop könnt ihr einen Amazon-Gutschein kaufen und ihn anschließend in eurem Konto einlösen.

Hier Amazon-Konto mit Paysafe aufladen

Mit Paysafecard bei Amazon einkaufen

Bei Amazon gibt es die Paysafecard nicht als Zahlungsmethode. Man kann aber im offiziellen Paysafecard-Shop Guthaben für das Amazon-Konto bestellen. So könnt ihr Paysafecard nutzen:

Gutschein-Shop bei Paysafecard öffnen

Amazon-Guthaben auswählen (zwischen 5 Euro und 50 Euro)

(zwischen 5 Euro und 50 Euro) Paysafecard-Account nutzen oder neu anlegen

nutzen oder neu anlegen Bezahlen und Code erhalten

Amazon-Guthaben auf eurem Konto einlösen

Neben Amazon gibt es hier Gutscheine für weitere Anbieter wie Netflix, Spotify, Zalando oder Nintendo Online.

Schritt für Schritt zum Guthaben

Amazon-Gutschein kaufen

Öffnet den Online-Shop von Paysafecard. Dort könnt ihr Amazon-Gutscheine direkt mit eurer Paysafecard bezahlen. Nachdem ihr den Gutscheinwert festgelegt habt, tragt ihr eure Daten ein und gebt den Paysafecard-Code ein. Anschließend erscheint der Amazon-Gutscheincode in eurer Kontoübersicht.

Neben Amazon könnt ihr hier eine ganze Reihe anderer Gutscheine erwerben, zum Beispiel von bekannten Brands und Stores wie:

Adidas

DAZN

Netflix

Nintendo Online

Buch.de

Flixbus

Foot Locker

Spotify

Zalando

So löst ihr den Gutschein bei Amazon ein

Mit dem Gutscheincode könnt ihr nun bei Amazon bezahlen.

Loggt euch in euer Amazon-Konto ein

ein Geht zu „Mein Konto“ → „Zahlung und Gutscheine“

Wählt die Option „Geschenkgutscheine einlösen“

Gebt den Gutscheincode ein

Das Guthaben wird sofort eurem Konto gutgeschrieben und bei der nächsten Bestellung automatisch abgezogen.

So kann man einen per Paysafecard gekauften Amazon Gutschein einlösen (© GIGA)

Was hat sich bei der Paysafecard geändert?

Die bisherige Paysafecard Mastercard wird seit Juli 2025 nicht mehr angeboten. Bereits ausgestellte Karten laufen noch bis zum Ablaufdatum, neue gibt es aber nicht mehr.

Als Nachfolger gilt das Modell „Konto & Karte“. Es bietet eine Debit Mastercard, die mit dem Paysafecard-Guthaben verknüpft ist. Aber: Eine direkte Zahlung bei Amazon ist damit nicht möglich.

Gut zu wissen: Für Nutzer des Paysafecard-Kontos gelten inzwischen höhere Limits, etwa bis zu 30.000 Euro pro Jahr.

Sicherheit beim Kauf von Gutscheinen

Es gibt viele Fake-Shops, die mit angeblich günstigen Amazon-Codes locken. Achtet auf folgende Punkte, damit ihr nicht auf Betrug hereinfallt:

Kauft nur beim offiziellen Gutschein-Shop oder seriösen Händlern

oder seriösen Händlern Prüft, ob die Seite https-gesichert ist

ist Achtet auf ein vollständiges Impressum

Lest Nutzerbewertungen

So bleibt euer Guthaben geschützt und ihr könnt sicher bei Amazon einkaufen.