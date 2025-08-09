PC-Katastrophe im Büro? Diese 11 Gadgets machen dich zum Office-Superhelden

Eine PC-Schublade mit Kabeln, Adaptern und anderem Krimskrams ist wie ein Erste‑Hilfe‑Kasten – unauffällig, aber essenziell im Notfall. Damit ihr für jede Situation im (Home)-Office gewappnet seid, haben wir hier das gerne vergessene Zubehör zusammengefasst, was immer genau dann gebraucht wird, wenn gerade die Läden schließen oder man unter Zeitdruck steht.
USB-Adapter: USB-C zu USB-A
USB-C ist der neue Standard, umso wichtiger ist es aktuell zumindest einen Adapter in der Schublade zu haben, der USB-C zu USB-A (bei Amazon anschauen) sowie einen, der USB-A zu USB-C (bei Amazon anschauen) abdeckt.
LTE-Router
Gerade für das Home-Office ist eine Fallback-Option wichtig, wenn eure Internetverbindung streikt. Mit einem LTE-Router mit flexiblem Vertrag könnt ihr euren PC mit mobilem Internet versorgen und zahlt nur, wenn ihr das Gerät auch wirklich in Anspruch nehmt. Unter anderem bietet das die Deutsche Telekom mit „MagentaMobil SpeedBox Flex“ (bei Telekom anschauen) sowie Vodafone mit „GigaCube Flex“ (bei Vodafone anschauen).
USB-LAN-Adapter
Die meisten dünnen Laptops haben keinen LAN-Anschluss mehr. Wenn das WLAN unbeständig ist, ausfällt oder ihr bei einem Event nur eine Kabellösung angeboten bekommt, kann der USB-LAN-Adapter (bei Amazon anschauen) zwischen Mitmachen oder Zuschauen entscheiden.
Monitor-Adapter
Neue Grafikkarte, Ersatz-Monitor, Präsentation am Beamer, aber das Kabel passt nicht? In dem Fall ist es praktisch, einen Displayport-auf-HDMI-Adapter (bei Amazon anschauen) in der Hinterhand zu haben.
Extra-Maus & Tastatur
Es mag etwas übertrieben wirken – aber wenn ihr mal in der Situation wart, dass eure Tastatur oder Maus genau im falschen Moment aufgibt und ihr keinen Ersatz daheim habt, könnt ihr diesen Punkt nachvollziehen. Eine ideale Lösung ist hier das Logitech K400 Plus (bei Amazon anschauen). Die Tastatur-Touchpad-Kombi sichert euch für beide Fälle ab und ist dazu recht kompakt.
Akku-Batterien
Wenn ihr kabelloses Zubehör wie beispielsweise Maus und Tastatur nutzt, solltet ihr immer ein aufgeladenes Paar AA-Akkus (bei Amazon anschauen) oder AAA-Akkus (bei Amazon anschauen) griffbereit haben, um unterbrechungsfrei arbeiten zu können.
Powerbank
Und für die Geräte, die nicht auf Batterie laufen, sollte auch immer eine voll aufgeladene – und gerne auch wuchtige – Powerbank (bei Amazon anschauen) in der Schublade mit den passenden USB-Kabeln für eure akkubetriebenen Geräte liegen.
Druckluftspray
Staub ist der natürliche Feind der guten Luftzirkulation in einem PC-Gehäuse und kann dafür sorgen, dass der Rechner zu hohe Temperaturen erreicht. Mit einer Dose Druckluftspray (bei Amazon anschauen) kann man die zugesetzten Kühlkörper wieder befreien.
Kartenlesegerät
Ein gutes Kartenlesegerät (bei Amazon anschauen) kostet heute nur noch wenig und lässt euch beispielsweise auch MicroSD-Karten auslesen, ohne einen passenden Adapter zu suchen. Außerdem seid ihr auch davor gefeit, wenn der Kumpel mal Hilfe suchend mit seiner alten CompactFlash- oder Memory-Stick-Pro-Duo-Karte vorbeikommt.
USB-Stick
Gerade große Datenmengen sind nach wie vor einfacher über einen USB-Stick (bei Amazon anschauen) von Rechner A zu Rechner B zu transferieren. Oft fliegen die USB-Sticks auch in besagter Schublade zuhauf herum – aber sind das auch welche, mit denen ihr heute noch viel anfangen könnt? USB-C und viel Kapazität macht vieles schneller, komfortabler und einfacher.
Klettverschluss-Kabelbinder
Kabelsalat ist hinter dem Schreibtisch wie im Rucksack nervig. Für permanente Setups nutzen viele gewöhnliche Kabelbinder, aber diese sind nicht wirklich flexibel. Wer häufiger mal Geräte wechselt oder mitnimmt, sollte stattdessen eine Packung Klettverschluss-Kabelbinder (bei Amazon anschauen) in der Schublade parat haben – so bleibt alles aufgeräumt und das Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln ist trotzdem jederzeit möglich.