Penny und Rewe warnen ihre Kunden: „Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten“

Ärgerlich. Aber immerhin kriegt ihr problemlos euer Geld zurück, wenn ihr betroffen seid.

Die Supermarktketten Rewe und Penny geben aktuell eine wichtige Warnung für eines ihrer Getränke heraus. Betroffen ist das Produkt „ThirsTea“ des niederländischen Herstellers United Soft Drinks BV. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird das Teegetränk in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen zurückgerufen. Der Grund für diese Maßnahme ist der Fund von Fremdkörpern in einzelnen Flaschen des Produkts (Quellen: Rewe / Penny).

Plastikteile im Eistee – Rewe und Penny machen kurzen Prozess

Konkret handelt es sich um kleine, weiche und weißliche Plastikteilchen, die eine Größe von etwa 0,7 Zentimetern haben können. Da laut Hersteller eine Gesundheitsgefährdung durch diese Verunreinigung nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wurde umgehend reagiert und ein öffentlicher Rückruf gestartet. Vom Verzehr der betroffenen Getränke wird daher dringend abgeraten.

Betroffen von dem Rückruf sind ausschließlich die 0,75-Liter-Flaschen der Sorten Mango, Melon, und Coco Blueberry:

So sehen die betroffenen ThirsTea-Sorten aus. (© ThirsTea)

Entscheidend für euch als Verbraucher ist das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Nur Produkte mit einem MHD im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschließlich 31. Oktober 2026 sind Teil der Rückrufaktion. Alle anderen Chargen des ThirsTea können bedenkenlos konsumiert werden.

Eistee gekauft? So erhaltet ihr euer Geld zurück

Der Hersteller hat die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf in den Penny- und Rewe-Märkten entfernen lassen. Solltet ihr eines der genannten Produkte zu Hause haben, könnt ihr dieses einfach in eurem Einkaufsmarkt zurückgeben. Der Kaufpreis wird euch dort vollständig erstattet – auch ohne die Vorlage des originalen Kassenbons.

Für weitere Fragen hat das Unternehmen United Soft Drinks BV außerdem eine Kontaktadresse für Kundenanfragen eingerichtet, die per E-Mail unter info@usd.nl zu erreichen ist.

