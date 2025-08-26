Penny verkauft besonderen Rasierer für 5,99 Euro, der am Körper nichts verloren hat

Bei Penny könnt ihr euch schon bald einen Rasierer für 5,99 Euro kaufen, der nicht ins Gesicht und auch sonst nicht an den Körper gehört. Stattdessen ist der Helfer eine Kampfansage an Fussel.

Fussel setzen sich leicht an euren Lieblingsklamotten fest. Der Fusselrasierer von Singer löst das Problem ein für alle Mal. Vom 28. bis zum 30. August könnt ihr euch den Rasierer im Penny kaufen (Angebot bei Penny ansehen).

Wenn ihr die Penny-App nutzt, müsst ihr nur 5,99 Euro zahlen. Alternativ kostet euch der Fusselrasierer 7,99 Euro – im Vergleich zum angegebenen UVP von 16,99 Euro immer noch ein Schnäppchen. Bei Amazon kostet das Produkt 16,24 Euro (auf Amazon ansehen).

Der Fusselrasierer bei Penny. (© Penny)

Bei Amazon bekommt ihr einen ähnlichen Rasierer für 9,99 Euro, auf den unser Schnäppchen-Experte Kaan schwört.

Fusselentferner von Philips Statt 14,99 Euro. Entfernt zuverlässig Fusseln von Kleidung. Batteriebetrieben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.08.2025 08:53 Uhr

Für wen lohnt sich der Fusselrasierer bei Penny?

Menschen, die schnell und einfach Fussel von Kleidung, Handtüchern oder Teppichen entfernen wollen

Sparfüchse mit Penny-App, die beim Angebot besonders sparen

Wer Kleidung trägt, die wenig fusselt, braucht auch keinen Fusselrasierer

Der Fusselrasierer von Singer bietet drei Klingen aus Edelstahl, die für Langlebigkeit sorgen sollen, während der ergonomische Griff einfache und bequeme Verwendung verspricht. Der Auffangbehälter lässt sich herausnehmen, sodass ihr entfernte Fussel schnell wegwerfen könnt.

Ihr benötigt zwei AA-Batterien, um den Fusselrasierer verwenden zu können. Penny weist daraufhin, dass die Batterien nicht im Angebot enthalten sind, sondern separat dazugekauft werden müssen.

Fusselrasierer von Singer macht, wofür er da ist

Die Amazon-Bewertungen für den Fusselrasierer fallen mit 3,9 Sternen solide aus (auf Amazon ansehen). Reviews halten fest, dass der Rasierer tut, was er soll, aber auch nichts Besonderes ist. Laut einem Käufer liegt er gut in der Hand und soll auch hartnäckige Fussel entfernen können. Der Auffangbehälter soll dabei allerdings eher klein ausfallen. Dank des deutlich günstigeren Preises bei Penny, ist der Fusselrasierer ab dem 28. auf jeden Fall einen Blick wert.

