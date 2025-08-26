Penny zieht nach 4 Jahren den Stecker: Deutsche Kunden müssen sich umstellen

Ausgerechnet der erste große Discounter mit Lieferdienst macht jetzt Rückzieher.

Der Discounter Penny beendet in Deutschland sein Experiment mit Lieferdiensten. Statt Online-Bestellungen setzt die Rewe-Tochter wieder ausschließlich auf das klassische Filialgeschäft. Damit reagiert das Unternehmen auf eine Entwicklung, die viele in der Branche schon länger beobachten: Die Nachfrage nach Lieferungen im Discounter-Segment sinkt.

Penny stellt Lieferservice ein

Nach Unternehmensangaben ging das Interesse an den Services spürbar zurück, besonders nach dem Ende der Corona-Pandemie. Während viele Kunden während der Lockdowns den Komfort von Bringdiensten schätzten, bevorzugen sie inzwischen wieder den Einkauf im Markt.

Gründe dafür liegen unter anderem in den hohen Lieferkosten und im dichten Filialnetz, das mit langen Öffnungszeiten aus Kundensicht ausreichend attraktiv bleibt (Quelle: Lebensmittel Zeitung).

Penny war Lieferdienst-Vorreiter

Penny hatte 2021 als erster deutscher Discounter einen groß angelegten Lieferdienst gestartet. Partner waren das Start-up Bringoo und später auch der Lieferdienst Wolt.

Doch die anfänglich ehrgeizigen Pläne waren bald passé: Der Service wurde alsbald nur noch in wenigen Regionen zur Verfügung gestellt, bevor er stillschweigend eingestellt wurde. Penny hatte auch einen Abholservice in Planung, doch auch hier zog der Discounter den Stecker.

Während Penny in Deutschland den Rückwärtsgang einlegt, bleibt das Unternehmen im Ausland auf digitalem Kurs. In Ländern wie Österreich oder Tschechien können Kunden weiterhin Lebensmittel nach Hause bestellen.

Für die Branche ist der Schritt ein Signal: Nicht jeder Händler profitiert gleichermaßen von den Online-Modellen. Penny konzentriert sich ab sofort wieder auf das, was im Kerngeschäft am besten funktioniert – den Einkauf direkt im Markt.