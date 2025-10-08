Perfekt für das Galaxy S26 Ultra: Samsung bessert an entscheidender Stelle nach

Samsungs neue Kamera-Sensor wäre perfekt für das Galaxy S26 Ultra.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung hat einen neuen Kamera-Sensor vorgestellt, der Smartphone-Fotografie auf das nächste Level bringen könnte – und das, obwohl er kleiner ist als seine Vorgänger. Der ISOCELL HP5 ist Samsungs neuester 200-Megapixel-Sensor, entwickelt für mehr Lichtempfindlichkeit, präzisere Farben und weniger Bildrauschen. Besonders spannend: Der Sensor scheint genau das zu beheben, was bisher viele High-End-Kameras von Samsung zurückhielt – Schwächen bei der Lichtaufnahme und Detailtiefe. Er wäre ideal für das Galaxy S26 Ultra – doch Samsung hat vorerst andere Pläne.

Anzeige

Samsungs neuer Kamera-Sensor behebt Schwächen

Der HP5 misst nur 1/1.56 Zoll und hat eine Pixelgröße von 0,5 Mikrometern – der kleinste 200-MP-Sensor, den Samsung je gebaut hat. Trotz dieser Miniaturisierung verspricht das Unternehmen eine deutlich bessere Bildqualität. Dafür sorgen neue Technologien wie „Dual Vertical Transfer Gate“ (D-VTG) und „Front Deep Trench Isolation“ (FDTI), die jedes Pixel tiefer und effizienter mit Licht versorgen. Das Ergebnis: realistischere Farben und klarere Strukturen, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Samsung kombiniert beim HP5 mehrere Innovationen, um die Lichtausbeute jedes einzelnen Pixels zu maximieren. Eine präzise Mikrolinsen-Struktur lenkt das Licht gezielt in die aktiven Bereiche, während eine Anti-Reflexionsschicht störende Spiegelungen verhindert. Zudem sorgt die neue „DTI Center Cut (DCC)“-Technologie dafür, dass Autofokus und Rauschreduktion besser zusammenspielen. Samsung spricht von bis zu 150 Prozent höherer Lichtumwandlung und bis zu 40 Prozent weniger Bildrauschen – Werte, die man sonst nur aus professionellen Kamerasystemen kennt.

Anzeige

Für HDR-Aufnahmen und Videos nutzt der Sensor zwei kombinierte Verfahren: „Smart ISO Pro“ und „Staggered HDR“. Dadurch werden mehrere Belichtungen in Echtzeit verrechnet, was für mehr Dynamik und natürlichere Farbabstufungen sorgt. Das Ergebnis: Fotos mit 13-Bit-Farbtiefe und bis zu 550 Milliarden Farbtönen.

Auch bei Video kann der HP5 überzeugen. Er unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 fps, 4K mit 120 fps und Full HD mit 240 fps – alles mit erweitertem Farbraum und RAW-Unterstützung bis 14 Bit. Besonders interessant für Smartphone-Designs ist zudem die In-Sensor-Zoom-Funktion, die ohne Qualitätsverlust bis zu 6× Zoom ermöglicht, wenn sie mit einer 3×-Optik kombiniert wird.

Zunächst für die Konkurrenz

In der Praxis wird der Sensor wohl zuerst im Oppo Find X9 Pro zu sehen sein, das bald vorgestellt werden soll. Mehrere chinesische Hersteller sollen bereits Interesse bekundet haben. Überraschend dagegen: Samsung selbst plant vorerst keinen Einsatz des HP5 in seinen eigenen Galaxy-Modellen – auch nicht im kommenden Galaxy S26 Ultra (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Die Richtung für Samsung ist trotzdem klar: kleinere, smartere Sensoren, die aus jedem Photon das Maximum holen. Und wenn Samsung den HP5 irgendwann doch ins eigene Ultra-Modell bringt, könnte das der Schritt sein, der die Konkurrenz endgültig alt aussehen lässt.