Perfekt für den Winter: Lidl verkauft cleveres Gerät, das euch Heizkosten spart

Mit einem Heizkörperventilator wird es warm in eurer Bude.

Die hohen Heizkosten sind für viele Menschen ein leidiges Thema. Mit einem Heizkörperventilator könnt ihr aber in eurer Wohnung immerhin ein wenig dagegen steuern und effizienter heizen. Bei Lidl bekommt ihr solch ein nützliches Gerät derzeit für 24,99 Euro. Ab dem 13. Oktober ist es sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop schon für nur 19,99 Euro erhältlich (bei Lidl ansehen).

Heizkörperverstärker von Tronic Der Heizkörperventilator von Tronic verteilt die warme Luft besser in euren Räumen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 12:18 Uhr

Für wen lohnt sich der Heizkörperventilator bei Lidl?

Für alle, die ihre Heizungswärme effizienter nutzen wollen.

Für Flachheizkörper mit einer Tiefe von 73 bis 85 mm.

Nicht für die Anwendung bei Heizkörpern mit Heizkostenverteilern in Mietwohnungen erlaubt.

Der Heizkörperverstärker von Tronic kann dank seiner magnetischen Halterung einfach am unteren Ende eurer Heizung montiert werden. Wenn ihr ihn per Steckdose mit Strom versorgt, fängt der Ventilator an zu arbeiten und verteilt die abgegebene Wärme der Heizung besser in eurem Zimmer.

Auf diese Weise verschenkt ihr beim Heizen nicht mehr so viel Wärme. Allerdings ist die Nutzung in Mietwohnungen mit einer zentralen Heizungsanlage und Heizkostenverteilern nicht erlaubt und kann eine Abmahnung nach sich ziehen.

Heizkörperventilatoren können im Winter helfen

Kollege Peter Hryciuk hat Heizkörperventilatoren von der Marke SpeedComfort getestet – und war von dem Effekt positiv beeindruckt.

Das SpeedComfort-Gerät findet ihr bei Amazon. Es kostet mit 54,95 Euro deutlich mehr als die Tronic-Versionen, hat sich aber immerhin bereits bei knapp 1.800 Kunden mit einer positiven Bewertung von 4,2 von 5 möglichen Sternen bewährt. (bei Amazon ansehen).

