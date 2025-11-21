Perfekt für unterwegs: Amazon verkauft Lenovo-Laptop zum Bestpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen gut für den Einsatz unterwegs geeigneten Laptop des Herstellers Lenovo zum besonders niedrigen Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch zusammengestellt.

Das Lenovo IdeaPad Slim 3i ist mit einem 14-Zoll-WUXGA-Display, Intel-Core-i5-13420H-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel-UHD-Grafikchip sowie Windows 11 Home als Betriebssystem ausgestattet und kostet euch bei Amazon aktuell nur 449,99 Euro statt 629 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet der Laptop von Lenovo?

Gut für unterwegs geeignet

Gute Ausstattung

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games geeignet

Das Full-HD-Display des IdeaPad Slim 3i bietet in Zusammenarbeit mit der integrierten Intel-UHD-Grafik und aufgrund der unterstützten IPS-Technologie gestochen scharfe und farbenfrohe Bilder aus jedem Blickwinkel. Die verbauten Lautsprecher sorgen für einen guten Klang, durch die verbesserte Sprachtechnologie mit Geräuschunterdrückung liefert das Gerät eine klare, satte Gesprächsqualität.

Die im Lenovo-Notebook integrierte FHD-Webcam verfügt über eine mechanische Kamera-Abdeckung, welche eure Privatsphäre schützt. Für die Konnektivität verfügt das Laptop über WiFi 6 sowie Bluetooth 5.2. An Anschlüssen sind zweimal USB-Typ-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), einmal USB-Typ-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) mit USB PD 3.0 und DisplayPort 1.2, einmal HDMI 1.4 sowie einmal 3,5 mm Klinke vorhanden. Der Akku des IdeaPad hält ohne Aufladung bis zu 8 Stunden durch.

Für wen lohnt sich der Laptop von Lenovo?

Der Lenovo-Laptop ist gut geeignet für alle, die ein Notebook mit solider Ausstattung für die Arbeit und für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Durch die robuste Verarbeitung, das kompakte Design und die lange Akku-Laufzeit ist das Gerät gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Für sehr leistungshungrige Anwendungen wie aktuelle Games verfügt das Laptop allerdings nicht über die notwendige Rechenpower.

So finden wir die besten Schnäppchen

