Perplexity AI vs. ChatGPT: Welche KI kann was?

KI-Nutzer werden nicht nur ChatGPT, sondern auch Perplexity AI bereits kennen. Die beiden Plattformen haben vieles gemeinsam, liefern aber auch Unterschiede.

Perplexity AI im Check: Leistung, Vorteile und Nachteile

Perplexity AI soll nicht nur ein generativer Chatbot sein, sondern auch die Suche via Google ersetzen oder optimieren. Ihr habt die Möglichkeit, eure Suchergebnisse auf wissenschaftliche Studien oder nicht-kommerzielle Quellen zu reduzieren, hier leistet Perplexity bessere Dienste als ChatGPT.

Aber was kann der Bot noch? Die nachfolgende Übersicht verrät euch Stärken und Schwächen:

arbeitet mit mehreren KI-Modellen (Claude, GPT 4.0, Grok, Gemini, R1 1776, Sonar)

erstellt Texte, Bilder, Dateien

solider Sprachmodus für Abfragen

recherchiert gründlich und stellt Recherchematerial als Berichte, Bilder und Diagramme zur Verfügung

kann in „Spaces“ genutzt werden und damit benutzerdefinierter arbeiten

steht als Desktop-, Web- und Smartphone-Apps zur Verfügung

beherrscht Analyse- und Codierungsfunktionen ausreichend, aber schlechter als ChatGPT

kostenloser Zugriff ist eingeschränkt

erstellt nur holprige Texte, scheitert bei längerem Output

Für rund 17,50 Euro erhaltet ihr die Pro-Version von Perplexity AI. Damit könnt ihr auf fortschrittlichere AI-Modelle zugreifen und euren Verlauf speichern.

ChatGPT im Check: Leistung, Vorteile und Nachteile

ChatGPT ist die Urmutter der KI, mit der Entwicklung von Sam Altman wurde Künstliche Intelligenz erstmals massentauglich. In der kostenlosen Version könnt ihr Fragen stellen, Texte generieren, Bilder erstellen und weitere Tasks erledigen lassen.

Als Suchhelfer dient ChatGPT ebenfalls, die Ergebnisse erreichen aber nicht die Qualität von Perplexity AI. Hinzu kommt, dass bei fehlenden Suchergebnissen gern halluziniert wird. ChatGPT ist Meister darin, Studien zu „erfinden“, deren Links dann ins Nirvana führen und die im Internet nicht (mehr) abrufbar sind.

Eine (englischsprachige) Untersuchung von Statista zeigte, dass die Halluzinations-Rate bei ChatGPT höher ist als bei Gemini. Die neueren Modelle (4.0 Mini und 4.0 Turbo) waren stärker betroffen als 03 Mini.

Und was kann ChatGPT noch? Wir verraten euch in der nachfolgenden Übersicht die Stärken und Schwächen:

sehr guter Sprachmodus, Kommunikation ist per App problemlos möglich

ChatGPT akzeptiert Text-, Audio- und Bildeingabe, akzeptiert aber auch Dateiuploads

Codierungs- und Datenaufgaben erledigt ChatGPT besser als Perplexity AI

erweiterte GPTs mit euren Daten und Wünschen

ChatGPT kann Aufgaben im Agentenmodus für euch übernehmen, arbeitet aber nur bedingt mit Drittanbietern-Apps

Suchfunktion ist okay, Quellensuche funktioniert nicht optimal

verwendet nur interne Modelle, aktuellste Variante ist ChatGPT 5.0

Preislich unterscheiden sich ChatGPT und Perplexity AI kaum. Auch hier bekommt hier für rund 17,50 Euro die Pro-Version mit mehr Funktionen und Memory-Speicher.

Perplexity AI vs ChatGPT: Was passt zu euch?

Der größte Vorteil von Perplexity AI ist die Echtzeitdatennutzung. Verglichen mit ChatGPT werdet ihr aber schnell seine Einschränkungen beim kreativen Arbeiten spüren. ChatGPT kann deutlich besser Texte verfassen und ist stärker, wenn es um kreativen Input geht.

Nachteil bei ChatGPT ist, dass ihr explizit auf eine Echtzeitdatensuche bestehen müsst. Nutzt ihr die Suchfunktion nicht, generiert ChatGPT seine Antworten auf Basis der vorhandenen Trainingsdaten und die sind nicht immer aktuell.

Was zu euch passt, hängt daher von der Nutzung ab. Wenn ihr gern mit eurem KI-Chatbot plaudert und Wert auf Kreativität legt, ist ChatGPT die bessere Option. Sind euch aktuelle Informationen wichtiger, kommt ihr mit Perplexity AI besser zurecht.