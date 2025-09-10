Perplexity gratis abstauben: Telekom Magenta-Kunden können sich freuen

Seid ihr zufällig Telekom-Kunden? Dann könnt ihr euch freuen und euch für ein Jahr Perplexity AI Pro für lau sichern. Wir sagen euch, wie das geht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Angebot für Magenta-Kunden: 12 Monate lang gratis Pro-Zugang für Perplexity AI sichern

Die Basisversion von Perplexity AI könnt ihr alle gratis nutzen, die Pro-Version gibt es aktuell für Magenta-Kunden umsonst. Ihr könnt mit der Magenta-App einen Gutscheincode für volle 12 Jahre kostenlose KI-Power anfordern.

Anzeige

Ursprünglich sollte die Aktion zum 30. Juni 2025 enden, wurde aber verlängert. Wenn ihr im letzten Jahr schon mal dabei wart, gibt es Grund zur Freude! Ihr dürft noch einmal ein Jahr Perplexity Pro abstauben und spart dabei rund 200 Euro.

Ihr seid von den KI-Ergebnissen bei Google genervt? Dann werft einen Blick in unser Video:

Anzeige

So schaltet ihr euren Pro-Zugang für Perplexity AI frei

Um in den kostenlosen Pro-Genuss von Perplexity zu kommen, braucht ihr einen Vertrag mit der Telekom und die Magenta-App auf eurem Handy. So geht ihr vor, um das Angebot zu aktivieren:

Sucht in der MeinMagenta-App nach der Option „Magenta Moments“.

Haltet Ausschau nach dem Perplexity-Pro-Angebot und speichert euch euren Code.

Klickt nun auf den Reiter „Zum Vorteil“ und gebt den vorher gespeicherten Code ein.

Wenn ihr noch keinen Perplexity-Account habt, legt ihr ihn nun an. Habt ihr schon den Basiszugang zur KI, loggt euch einfach in euer Konto ein und bestätigt das Gratis-Abo. Ihr müsst das Abo nicht kündigen, es endet nach Ablauf der 12 Monate automatisch.

MeinMagenta-App im AppStore herunterladen.

MeinMagenta-App im PlayStore herunterladen.

Gut zu wissen: Ihr habt keinen Vertrag mit der Telekom, nutzt dafür aber PayPal? Gute Nachrichten für euch, auch PayPal ermöglicht euch zwölf Monate kostenlose Perplexity AI Pro Nutzung.

Anzeige

So nutzt ihr Perplexity ohne Pro-Vorteil

Habt ihr weder Magenta noch PayPal oder möchtet den Vorteil nicht nutzen, könnt ihr trotzdem kostenlos auf die KI-gestützte Suchmaschine zugreifen (hier Perplexity testen). Ihr könnt ohne Anmeldung die Basis-Suche verwenden und bis zu fünfmal pro Tag sogar die Pro-Search-Funktion testen. Außerdem habt ihr täglich die Möglichkeit, drei Dateien analysieren zu lassen.

Diese Vorteile bietet Perplexity Pro

Wenn ihr kein Gratis-Modell nutzt, kostet euch Perplexity Pro rund 17,50 Euro im Monat oder 175 Euro pro Jahr. Bei Jahreszahlung spart ihr euch zwei Monatsbeträge. Mit der Pro-Version stehen euch modernere KI-Modelle zur Verfügung, darunter Sonar, Gemini, GPT-4.o oder Claude 3. In der Basisversion nutzt ihr GPT 3.5.

Seid ihr „Pros“, könnt ihr bis zu 50 Bilder am Tag erstellen, unbegrenzt viele Dateien hochladen und Pro-Suchen ohne Einschränkung durchführen. Ein Vorteil ist der priorisierte Zugang zu neuen Funktionen, als Pro-Kunden könnt ihr den Comet-Browser bereits ausprobieren.

Anzeige

Noch mehr Funktionen bekommt ihr übrigens mit Perplexity Enterprise. Hierfür zahlt ihr rund 35 Euro pro Monat und könnt neben mehr Upload-Space auch noch Google Drive und andere Sharing-Dienste integrieren.