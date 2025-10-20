Perplexity Login: Anleitung, aktuelle Probleme und Lösungen

In den Basisfunktionen könnt ihr Perplexity AI kostenlos nutzen, mit Login bleiben eure Chats aber erhalten. So gelingt es euch.

Aktuell (20. Oktober 2025) gibt es Störungen bei Perplexity. Fast 300 Meldungen sind über Allestörungen bereits eingegangen. Die KI hat lange Ladezeiten und wird euch derzeit keine Antworten geben. Bisher ist unklar, wann das Problem gelöst ist.

Lohnt sich ein Perplexity Login?

Ihr könnt Perplexity direkt im Browser nutzen, ohne euch zu registrieren. Wenn ihr jedoch geführte Chats abspeichern und persönliche Einstellungen vornehmen wollt, braucht ihr einen eigenen Login. Sofern ihr keine Kaufversion wählt, bleibt die generative und informative KI für euch kostenlos.

Ohne Login schreibt ihr euer Anliegen einfach ins Browserfenster. So könnt ihr Perplexity besser kennenlernen und rausfinden, ob euch die KI liegt. Sobald ihr den Browser wieder schließt und eure Cookies löscht, sind bisherige Chats verschwunden. Für Vielnutzer lohnt sich daher ein Login für Perplexity AI.

So legt ihr einen Perplexity Login an

Habt ihr Perplexity im Browser geöffnet, wird rechts unten ein Fenster zur Anmeldung oder zur Kontoerstellung angezeigt. Ihr könnt es euch einfach machen und euch per Google oder Apple direkt registrieren.

Alternativ registriert ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse und bestätigt den temporären Code, der euch zugeschickt wurde. Anschließend legt ihr euer Passwort und die Informationen für den Login fest.

Welche Einstellungsmöglichkeiten bietet ein Perplexity Login?

Nach dem Login könnt ihr euer Profil personalisieren und verschiedene Einstellungen vornehmen. Wählt beispielsweise aus, welches KI-Modell verwendet wird (GPT 4.1, Claude 4.0 oder Sonar) und entscheidet, ob eure Daten aufbewahrt werden dürfen.

Wählt ihr die Rubrik „Personalisieren“, könnt ihr euch der KI vorstellen, euren Standort teilen und entscheiden, ob ihr die Beta-Version des KI-Gedächtnisses nutzen möchtet. Hier findet ihr auch die von Perplexity gespeicherten Erinnerungen. Sie werden genutzt, um euer Nutzererlebnis auf euch zuzuschneiden.

Darüber hinaus wählt ihr eure bevorzugte Antwortsprache und entscheidet, ob euch Widgets auf der Startseite angezeigt werden. Der Login bei Perplexity AI kostet euch nichts! Ihr zahlt nur dann, wenn ihr euch für ein kostenpflichtiges Abo entscheidet.

Probleme beim Login in Perplexity: So geht ihr vor

In Foren wie Reddit wird gelegentlich über Login-Probleme bei Perplexity gesprochen. Wenn ihr euch nicht anmelden könnt, nutzt die Erste Hilfe Optionen von Perplexity selbst. Auf der Website wird angegeben, dass ihr optimalerweise eine Apple- oder Google-Adresse nutzt, da es mit anderen Clients zu Problemen kommen kann.

Funktioniert die Anmeldung nicht, checkt Folgendes:

Schaut im Spam-Ordner nach dem Einmal-Code

Prüft, ob ihr einen aktuelleren Anmeldelink habt

Öffnet den Link auf dem Gerät, mit dem ich Perplexity nutzen wolltet

Prüft nach, ob euer Provider E-Mails blockiert

Deaktiviert eure E-Mail-Scanner

Perplexity AI hilft euch per E-Mail weiter, wenn das Problem weiterhin besteht. Meldet euch unter support@perplexity.ai beim Team. Die Kontaktmöglichkeit über den Intercom-Messenger ist bei Anmeldeproblemen nicht verfügbar, da ein bestehender Login erforderlich ist.

Falls ihr euch über die mobile App anmelden wollt, prüft eure Telefoneinstellungen. Manche Telefone blockieren den Start bestimmter Apps, das könnt ihr in den Einstellungen ändern. Danach führt ihr die obigen Tipps aus. Hilft nichts, deaktiviert eure VPNs, um mögliche Probleme damit auszuschließen.