Pfeile auf dem Handy: Das verbirgt sich hinter den kleinen Symbolen, die ihr jeden Tag seht

In der Statusleiste von Android-Smartphones sind einige Informationen versteckt, die ihr vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht. Das ist kein Problem. Denn wir erklären euch, was dahintersteckt.

Warum sehen die Pfeile auf dem Handy unterschiedlich aus?

Was hat es damit auf sich, wenn bei einem Smartphone mit Android-Betriebssystem plötzlich die beiden Pfeile neben dem WLAN-Symbol transparent werden? Die Frage ist durchaus berechtigt, denn das könnt ihr immer wieder beobachten – und nicht nur bei einer Wifi-Verbindung. Denn auch wenn ihr mobile Daten nutzt, ändert sich das Aussehen der Pfeile.

Die Antwort auf die Frage ist einfach und einleuchtend. Wenn das Smartphone gerade mit dem Netz kommuniziert, sind die Pfeile ausgefüllt.

Tauscht das Gerät hingegen keine Daten mit dem WLAN oder dem Mobilfunknetz aus, werden die Pfeile durchsichtig.

Das bedeuten die Pfeile

Dabei sind auch die Richtungen der Pfeile relevant, da sie für unterschiedliche Funktionen stehen:

Der Pfeil nach unten steht für den Download. Daran könnt ihr sehen, ob euer Handy Daten empfängt. Das ist beispielsweise beim Surfen, Streamen und E-Mail-Abrufen der Fall.

Der Pfeil nach oben zeigt euch den Upload an. Das Smartphone schickt also Daten an einen Server, etwa beim Verschicken von Dateien und bei Videocalls.

Smartphone kommuniziert praktisch ständig

Solltet ihr bemerken, dass die Pfeile angezeigt werden, obwohl ihr das Handy eigentlich nicht nutzt, braucht euch das nicht zu beunruhigen. Die Geräte schicken und empfangen nahezu permanent Daten, da viele Anwendungen im Hintergrund laufen.

Sonst würden euch beispielsweise Messenger-Nachrichten trotz ausgeschaltetem Display nicht zeitnah erreichen. Dabei kann es auch vorkommen, dass sich Up- und Download überlagern, sodass ihr beide Pfeile seht.

Bei Android-Smartphones seht ihr öfter Pfeile am Wifi-Symbol, so auch hier oben rechts im Bild. (© Screenshot/Daniel Geradtz)

Bluetooth-Verbindung durch zwei Dreiecke angezeigt

Übrigens, auch am Bluetooth-Zeichen könnt ihr kleine Pfeile sehen. Dabei handelt es sich aber vielmehr um einfache Dreiecke, die jeweils auf der linken und rechten Seite des Symbols Richtung Mitte zeigen. Falls ihr sie seht, wisst ihr, dass euer Smartphone aktiv mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Das können Laptops, Smartwatches, Kopfhörer und andere Geräte sein.

Wir verraten euch außerdem, was ihr tun könnt, wenn sich das Android-Smartphone nicht mit dem WLAN verbindet.

