Philips Hue Bridge (Pro) einrichten in 5 Minuten

Ihr habt euch eine Philips Hue Bridge oder die neue Hue Bridge Pro zugelegt und wollt eure intelligenten Lampen, Leuchtstreifen oder Steckdosen steuern. In diesem Artikel führen wir euch Schritt für Schritt durch die Einrichtung

Was ist die Philips Hue Bridge – und warum braucht ihr sie?

Die Philips Hue Bridge ist das Herzstück eures Smart-Home-Lichtsystems. Ohne sie könnt ihr eure Hue-Lampen zwar per Bluetooth steuern, aber viele Funktionen wie die Automatisierungen, der Fernzugriff oder die Integration von Smart-Home-Geräte anderer Anbieter bleiben euch verwehrt.

Was kann die Bridge?

Zentrale Steuerung : Alle Hue-Produkte werden über die Bridge gesteuert.

: Alle Hue-Produkte werden über die Bridge gesteuert. Fernzugriff : Steuert euer Licht von unterwegs per App.

: Steuert euer Licht von unterwegs per App. Automatisierungen : Zeitpläne, Routinen und Szenen einrichten.

: Zeitpläne, Routinen und Szenen einrichten. Sprachsteuerung: Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri.

Unterschiede: Hue Bridge vs. Hue Bridge Pro

Die Hue Bridge Pro kann mehr Lampen und Zubehörteile in eurem Smart Home steuern, der wesentliche Unterschied (und Vorteil) der Pro-Variante bei der Einrichtung ist jedoch die WLAN-Fähigkeit. So könnt ihr die Hue Bridge Pro flexibler in eurem Haus platzieren und müsst keinen LAN-Anschluss in der Nähe des Geräts haben.

Hue Bridge (Pro) mit LAN-Kabel einrichten

Steckt das Netzteil und das LAN-Kabel an die Bridge. Ladet die Philips-Hue-App aus dem App Store oder Google Play Store auf dein Smartphone oder Tablet herunter. Beim ersten Öffnen werdet ihr gefragt, ob ihr eine Hue Bridge hinzufügen möchtet. Tippt auf Ja.

Alternativ könnt ihr auch in der App auf Einstellungen und bei Wohnbereiche auf das Plus-Symbol drücken. Nun sollte die Kamera-App eures Geräts geöffnet werden, mit der ihr den QR-Code an der Unterseite eurer Bridge einscannt. Drückt abschließend auf den Knopf in der Mitte der Bridge, um die Verbindung zu bestätigen.

Jetzt könnt ihr wahlweise ein Hue-Konto anlegen oder euch mit eurem vorhandenen einloggen, um Features wie den Fernzugriff nutzen zu können. Ihr könnt aber auch direkt Lampen und Zubehör hinzufügen, indem ihr unter den Einstellungen bei Geräte auf das Plus-Symbol tippt.

Hue Bridge Pro per WLAN einrichten

Ladet die Philips-Hue-App aus dem App Store oder Google Play Store auf dein Smartphone oder Tablet herunter. Beim ersten Öffnen werdet ihr gefragt, ob ihr eine Bridge hinzufügen möchtet. Tippt auf Ja.

Alternativ könnt ihr auch in der App auf Einstellungen und bei Wohnbereiche auf das Plus-Symbol drücken. Jetzt öffnet sich die Kamera-App eures Mobilgeräts. Scannt damit QR-Code an der Unterseite eurer Bridge Pro. Die App fragt euch nun, wie ihr die Bridge installieren wollt, tippt hier WLAN an. Steckt das Netzteil an die Bridge Pro. Sobald die Netzwerk-LED der Bridge blau blinkt, sollte sie eine Bluetooth-Verbindung mit eurem Mobilgerät herstellen. Stellt sicher, dass euer Gerät Bluetooth aktiviert hat. Sobald die beiden Geräte per Bluetooth verbunden sind, könnt ihr euer WLAN-Netzwerk auswählen. Gebt euer WLAN-Passwort ein, um es auf der Bridge Pro zu speichern. Drückt abschließend auf den Knopf in der Mitte der Bridge, um die Verbindung zu bestätigen. Folgt möglichen weiteren Schritten der App, falls zum Beispiel Updates nötig sind.

