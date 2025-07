Philips Hue mit Alexa verbinden: In 5 Minuten zur smarten Lichtsteuerung

Wer mit Alexa das Licht zu Hause per Sprache bedienen will, kann Amazon Echo mit dem System von Philips Hue verbinden.

Sind Alexa und Hue einmal verbunden, könnt ihr per Sprache oder über die Alexa-App auf dem Smartphone das Licht ein- und ausschalten sowie dimmen.

Schnell-Anleitung ohne Bridge

Schaltet die Lampe ein. Öffnet die Alexa App. Geht auf "Gerät hinzufügen", wählt "Licht" > "Philips Hue (Bluetooth)". Befolgt die Anweisungen. Alexa findet die Lampe direkt über Bluetooth.

Amazon Echo, Alexa und Philips Hue miteinander verbinden

Ohne Bridge ist die Verbindung auch möglich, allerdings lassen sich möglicherweise nicht alle Funktionen nutzen. Damit der Lautsprecher und die Lampen miteinander kommunizieren können, müssen Alexa und Bridge im gleichen WLAN miteinander verbunden sein (So verbindet man Alexa mit dem WLAN).

Geht dann wie folgt vor:

Schraubt mindestens eine der Hue-Lampen in eine passende Fassung. Verbindet nun die Bridge mit dem Heimnetz. Die Bridge kann per Kabel oder WLAN mit dem Router verbunden werden. Daneben benötigt ihr ein Smartphone, auf welchem die Alexa-App sowie die Philips-Hue-App installiert sind (Download der Philips-Hue-App). Zudem muss ein Konto bei Philips Hue eingerichtet werden. Falls noch nicht geschehen, richtet zunächst das Lampensystem in der Philips-Hue-App ein. Hierbei können Lampen gezielt Zimmern zugewiesen sowie benannt werden. Über die Alexa-App installiert man im Bereich „Skills“ den Philips-Hue-Skill. Loggt euch nun mit euren Kontodaten in euren Philips-Hue-Account ein. Wählt die Hue-Bridge aus, die ihr einbinden wollt.

Probleme bei der Einrichtung? Fragen und Antworten Alexa findet keine Lampen? Prüft WLAN und Bluetooth-Verbindung. Startet die Hue Bridge und die Alexa App neu. Lampen reagieren nicht? Stellt sicher, dass die Lampen eingeschaltet und mit der Hue Bridge oder Alexa verbunden sind. Sprachbefehle funktionieren nicht? Achtet auf korrekte Namen der Lampen (z. B. „Wohnzimmerlicht“) und aktualisiert ggf. die Alexa-Geräte-Liste.

So kann man Philips-Hue-Lampen per Sprache steuern

Schließt die Einrichtung wie folgt ab:

Steuert in der Alexa-App links den Bereich „Smart Home“ an.

Im Abschnitt „Geräte“ könnt ihr eine neue Suche starten.

Schaltet die Lampen ein.

Sind Bridge, Smartphone und Amazon Echo im gleichen Netz verbunden, wird das Steuergerät für die Philips-Lampen nach kurzer Zeit gefunden.

In der Alexa-App findet ihr eure smarten Lampen mit den vorhin gewählten Bezeichnungen.

Nun könnt ihr die Lampen über die App bedienen.

Wenn die Lampen nicht automatisch gefunden werden, sprecht den Befehl „Alexa, Geräte entdecken“.

Hue-Lampen mit Alexa bedienen

Einmal eingerichtet könnt ihr die Sprachsteuerung von Alexa nutzen, um das Licht an- und auszumachen. Verwendet den Befehl „Alexa, schalte Lampe ‚xy‘ ein“, um das entsprechende Licht zu aktivieren. Zudem könnt ihr mit Alexa weitere Befehle verwenden:

Mit „Alexa, stelle Lampe ‚xy‘ auf 30 %“ wird das Licht gedimmt.

„Alexa, mache Licht von Lampe ‚xy‘ kühler“ schwächt die Leuchte ebenfalls ab.

„Alexa, Farbe von Lampe ‚xy‘ auf gelb“ ändert die Leuchtfarbe. Das Leuchtmittel muss die Funktion unterstützen.

Ihr wollt, dass es dunkel wird? Sagt: „Alexa, schalte alle Hue-Lampen aus“.

Mit „Alexa, schalte Lampe ‚xy‘ ein“ wird das Licht wieder eingeschaltet.

Bei einem erneuten Einschalten per Sprachbefehl wird die letzte Einstellung übernommen. Gedimmtes Licht bleibt also zum Beispiel gedimmt, bis ihr einen entsprechenden Befehl abgebt. Schaltet ihr die Lampe wie gewohnt per Lichtschalter aus und wieder ein, wird die letzte Einstellung gelöscht. Das Licht leuchtet dann mit voller Leuchtkraft.

Routinen und Gruppen erstellen

Mit Alexa könnt ihr Lichtgruppen (z. B. „Wohnzimmer“) und Routinen (z. B. „Guten Morgen“) erstellen. So reicht ein Sprachbefehl wie „Alexa, guten Morgen“, und mehrere Lichter schalten sich gleichzeitig. Der Dimmwert und die Farbe lassen sich auch übernehmen.