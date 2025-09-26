Philips Hue ohne Bridge? Das funktioniert mit den Bluetooth-Lampen

Seit einigen Jahren bietet Philips immer mehr Hue-Lampen und Zubehör an, welches direkt über Bluetooth mit dem Handy verbunden werden kann. Doch Achtung: Nicht alle Hue-Produkte unterstützen diese Funktion, und es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen Bluetooth- und Bridge-gesteuerten Lampen.

Bluetooth vs. Zigbee: Was ist der Unterschied?

Bevor wir ins Detail gehen, kurz die wichtigsten technischen Unterschiede:

Bluetooth ist eine Funktechnologie, die in ihr heute eigentlich mit jedem Handy und Tablet nutzen könnt. Sie ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Lampe und Mobilgerät – ohne zusätzliche Hardware . Allerdings ist die Reichweite begrenzt (meist auf einen Raum) und die Steuerung weniger stabil, wenn mehrere Lampen im Spiel sind.

ist eine Funktechnologie, die in ihr heute eigentlich mit jedem Handy und Tablet nutzen könnt. Sie ermöglicht eine zwischen Lampe und Mobilgerät – . Allerdings ist die Reichweite begrenzt (meist auf einen Raum) und die Steuerung weniger stabil, wenn mehrere Lampen im Spiel sind. Zigbee ist ein Funkstandard, der speziell für Smart-Home-Geräte entwickelt wurde. Er ist energieeffizienter, hat eine größere Reichweite und ermöglicht die Vernetzung von Lampen und Sensoren. Allerdings benötigt man dafür eine sogenannte „Bridge“ als zentrale Steuereinheit. So sind dann aber über die Philips Hue Bridge bis zu 50 Geräte, bei der Hue Bridge Pro sogar über 150 Geräte steuerbar.

Welche Philips Hue Lampen funktionieren ohne Bridge?

Seit Juni 2019 bringt Philips Hue nach und nach Lampen auf den Markt, die sowohl mit Bluetooth als auch der Bridge funktionieren. Mittlerweile funktioniert die Mehrheit via Bluetooth, beim Kauf solltet ihr dennoch auf folgende Hinweise achten:

Bluetooth-Symbol auf der Verpackung.

Produktbeschreibungen wie „Hue Bridge erforderlich“ oder „Sofortige Steuerung per Bluetooth“ .

oder . Auf der offiziellen Produktseite unter dem Punkt „Was unterstützt wird“ findet ihr beim Punkt „Kommunikationsprotokoll“, ob Bluetooth und Zigbee unterstützt werden. Beispiel: GU10 Smarter Spot

Gerade ältere Hue-Lampen oder spezielle Modelle wie Outdoor-Leuchten, oder Hue-Play-Lightstrips funktionieren nur mit der Bridge (und teilweise Sync Box).

Bluetooth vs. Bridge: Vor- und Nachteile im Vergleich

Ihr überlegt, ob ihr mit Bluetooth starten oder direkt die Bridge kaufen sollt? Hier eine klare Gegenüberstellung:

Günstiger Einstieg : Keine zusätzlichen Kosten für die Bridge (ca. 60–90 Euro).

Einfache Einrichtung : Direkt per App mit dem Handy verbinden – kein Router oder zusätzliches Gerät nötig.

Gut für kleine Setups : Ideal für 1–2 Lampen in einem Raum (z. B. Nachttischlampe oder Stehlampe).

Später erweiterbar : Alle Bluetooth-Lampen lassen sich nachträglich mit der Bridge verbinden .

Begrenzte Reichweite : Funktioniert nur in der Nähe des Smartphones (ca. 10–15 Meter).

Keine Automatisierungen : Keine Zeitpläne, Geofencing oder Sensoren nutzbar.

Keine Gruppensteuerung : Maximal 10 Lampen gleichzeitig steuerbar.

Begrenzte Sprachsteuerung gegenüber der Bridge-Nutzung.

Keine Fernsteuerung : Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr die Lampen nicht per App schalten.

Geräte anderer Hersteller nicht einbindbar: Wenn ihr noch weitere Bluetooth-Smart-Home-Geräte nutzt, braucht ihr für alles eine eigene App.

Idealer Einstieg oder für kleine Smart Homes Ich möchte meine Bridge nicht mehr missen, weil ich viele Automationen nutze und auch Zigbee-Geräte anderer Hersteller in mein Smart Home eingebunden habe. Die Bluetooth-Geräte von Philips Hue sind trotzdem ein idealer Einstieg ins Smart Home, weil sie im Gegensatz zu irgendwelchen No-Name-Bluetooth-Lampen auch bei der Idee einer Erweiterung kein rausgeschmissenes Geld sind. Man kann später noch auf eine Zigbee-Bridge wechseln und die Geräte dann sogar mit neuem Funktionsumfang weiternutzen. Thomas Kolkmann

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.