Philips Hue: Welche Lampen sind mit der Bridge kompatibel? Unterstützung, Funktionen, Drittanbieter und mehr

Offiziell unterstützt Philips nur eigene Hue-Produkte und sogenannte „Friends of Hue“-Geräte. Doch mit einigen Tricks und Einschränkungen könnt ihr auch Zigbee-Lampen anderer Hersteller in euer Hue-System integrieren. Was das genau bedeutet, welche Vor- und Nachteile das hat und wie ihr Drittanbieter-Lampen einbindet, erklären wir euch hier.
Offiziell unterstützte Lampen und Geräte
Wenn die Philips-Hue-Bridge oder die Hue-Bridge-Pro das Herzstück eures Smart-Lighting-Systems ist, werden eure smarten Lampen, Leuchten und Zubehörteile über das sogenannte Zigbee-Protokoll vernetzt. Doch nicht jedes Zigbee-Gerät wird offiziell unterstützt. Garantiert kompatibel sind nur die Folgenden:
- Alle Philips Hue Lampen & Leuchten (White, White Ambience, White & Color Ambience, Lightstrips, Außenleuchten etc.)
- „Friends of Hue“-Geräte: Das sind lizenzierte Drittanbieter-Produkte, die von Philips/Signify offiziell freigegeben wurden.
- Schalter & Sensoren von Senic, Feller, RunLessWire.
- Keine Fremdhersteller-Lampen: „Friends of Hue“ bezieht sich fast ausschließlich auf Schalter, Dimmer und Sensoren, nicht auf Leuchtmittel anderer Marken.
Philips garantiert nur für eigene Hue-Lampen und die „Friends of Hue“-Schalter volle Funktionalität – inklusive Firmware-Updates, Entertainment-Features (Sync mit TV/Musik) und dynamischen Szene.
Drittanbieter-Lampen: Was funktioniert – und was nicht?
Ihr könnt auch günstigere Zigbee-Lampen anderer Hersteller und Smart-Home-Geräte, die Philips selbst nicht anbietet, mit der Hue-Bridge nutzen. Für gewöhnlich findet ihr schon auf der Packung einen Hinweis, ob das Produkt mit einer Zigbee-Bridge wie von Philips kompatibel ist. Die Zigbee-Geräte der folgenden Anbieter funktionieren für gewöhnlich, wobei es hier trotzdem Einschränkungen gibt:
- Ikea Trådfri
- Innr
- Ledvance
- Osram Lightify
- Paulmann
- Tint (Müller-Licht)
Die größten Nachteile von Drittanbieter-Lampen:
- Keine Firmware-Updates über die Hue-Bridge: Die meisten Drittanbieter-Lampen und -Geräte können nicht über die Hue-Bridge und -App aktualisiert werden.
- Keine Entertainment-Features: Lampen von Fremdherstellern können nicht in dynamische Szenen eingebunden werden oder Hue-Sync (TV/Musik-Synchronisation) nutzen.
- Unterschiede im Farbton: Gerade mehrfarbige Lampen (RGB/RGBW) anderer Marken zeigen nicht die gleichen Farbtöne wie Hue-Lampen und -Leuchtstreifen.
- Keine Garantie auf zukünftige Kompatibilität: Philips könnte(!) die Unterstützung für Drittanbieter-Geräte jederzeit einschränken.
Drittanbieter-Lampen in die Hue-Bridge einbinden
Die Einbindung funktioniert auf der Philips-Seite (App und Bridge) genau wie bei Hue-Lampen. Ihr müsst nur zuvor überprüfen, wie ihr die smarte Lampe oder das Gerät des Drittanbieters in den Pairing-Modus versetzt, dies kann von der Methodik bei Philips abweichen (häufiger ein- und ausschalten, Reset-Knopf oder ähnliches). Grundsätzlich geht ihr aber wie gewohnt vor:
- Hue-App öffnen und in den „Einstellungen“ auf „Geräte“ und dann auf das Plus-Symol tippen.
- Raum und Gerät auswählen und auf „Weiter“ tippen.
- Die neue Lampe in den Pairing-Modus versetzen und warten, bis diese gefunden wird.
- Lampe benennen und Prozess abschließen.