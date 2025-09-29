Philips Hue: Welche Lampen sind mit der Bridge kompatibel? Unterstützung, Funktionen, Drittanbieter und mehr

Offiziell unterstützt Philips nur eigene Hue-Produkte und sogenannte „Friends of Hue“-Geräte. Doch mit einigen Tricks und Einschränkungen könnt ihr auch Zigbee-Lampen anderer Hersteller in euer Hue-System integrieren. Was das genau bedeutet, welche Vor- und Nachteile das hat und wie ihr Drittanbieter-Lampen einbindet, erklären wir euch hier.

Offiziell unterstützte Lampen und Geräte

Wenn die Philips-Hue-Bridge oder die Hue-Bridge-Pro das Herzstück eures Smart-Lighting-Systems ist, werden eure smarten Lampen, Leuchten und Zubehörteile über das sogenannte Zigbee-Protokoll vernetzt. Doch nicht jedes Zigbee-Gerät wird offiziell unterstützt. Garantiert kompatibel sind nur die Folgenden:

Alle Philips Hue Lampen & Leuchten (White, White Ambience, White & Color Ambience, Lightstrips, Außenleuchten etc.)

(White, White Ambience, White & Color Ambience, Lightstrips, Außenleuchten etc.) „Friends of Hue“-Geräte : Das sind lizenzierte Drittanbieter-Produkte , die von Philips/Signify offiziell freigegeben wurden.

: Das sind , die von Philips/Signify offiziell freigegeben wurden. Schalter & Sensoren von Senic, Feller, RunLessWire . Keine Fremdhersteller-Lampen : „Friends of Hue“ bezieht sich fast ausschließlich auf Schalter, Dimmer und Sensoren , nicht auf Leuchtmittel anderer Marken.



Philips garantiert nur für eigene Hue-Lampen und die „Friends of Hue“-Schalter volle Funktionalität – inklusive Firmware-Updates, Entertainment-Features (Sync mit TV/Musik) und dynamischen Szene.

Drittanbieter-Lampen: Was funktioniert – und was nicht?

Ihr könnt auch günstigere Zigbee-Lampen anderer Hersteller und Smart-Home-Geräte, die Philips selbst nicht anbietet, mit der Hue-Bridge nutzen. Für gewöhnlich findet ihr schon auf der Packung einen Hinweis, ob das Produkt mit einer Zigbee-Bridge wie von Philips kompatibel ist. Die Zigbee-Geräte der folgenden Anbieter funktionieren für gewöhnlich, wobei es hier trotzdem Einschränkungen gibt:

Ikea Trådfri

Innr

Ledvance

Osram Lightify

Paulmann

Tint (Müller-Licht)

Die größten Nachteile von Drittanbieter-Lampen:

Keine Firmware-Updates über die Hue-Bridge: Die meisten Drittanbieter-Lampen und -Geräte können nicht über die Hue-Bridge und -App aktualisiert werden.

Keine Entertainment-Features: Lampen von Fremdherstellern können nicht in dynamische Szenen eingebunden werden oder Lampen von Fremdherstellern können nicht in dynamische Szenen eingebunden werden oder Hue-Sync (TV/Musik-Synchronisation) nutzen.

Unterschiede im Farbton: Gerade mehrfarbige Lampen (RGB/RGBW) anderer Marken zeigen nicht die gleichen Farbtöne wie Hue-Lampen und -Leuchtstreifen.

Keine Garantie auf zukünftige Kompatibilität: Philips könnte(!) die Unterstützung für Drittanbieter-Geräte jederzeit einschränken.

Drittanbieter-Lampen in die Hue-Bridge einbinden

Die Einbindung funktioniert auf der Philips-Seite (App und Bridge) genau wie bei Hue-Lampen. Ihr müsst nur zuvor überprüfen, wie ihr die smarte Lampe oder das Gerät des Drittanbieters in den Pairing-Modus versetzt, dies kann von der Methodik bei Philips abweichen (häufiger ein- und ausschalten, Reset-Knopf oder ähnliches). Grundsätzlich geht ihr aber wie gewohnt vor:

Hue-App öffnen und in den „Einstellungen“ auf „Geräte“ und dann auf das Plus-Symol tippen. Raum und Gerät auswählen und auf „Weiter“ tippen. Die neue Lampe in den Pairing-Modus versetzen und warten, bis diese gefunden wird. Lampe benennen und Prozess abschließen.

Weitere Fragen Kann ich auch andere Bluetooth-Lampen in die Hue-Bluetooth-App integrieren? Nein. Die Hue-Bluetooth-App funktioniert nur mit Die Hue-Bluetooth-App funktioniert nur mit Hue-Lampen, die Bluetooth unterstützen . Fremdhersteller-Bluetooth-Lampen (beispielsweise von Osram oder Lidl) lassen sich nicht in die Hue-App einbinden. Hierfür ist zwingend eine Zigbee-Bridge und passende Geräte erforderlich. Wie viele Lampen kann ich an eine Hue Bridge anschließen? Bei der Hue-Bridge sind es bis zu 50 Lampen und Leuchten sowie 12 Steuerungsgeräte (Switches, Sensoren etc.). Bei der Hue-Bridge-Pro sind es über 150 Lampen und Leuchten sowie über 50 Steuerungsgeräte. Warum blinkt eine Lampe nach dem Einschalten? Das kann mehrere Gründe haben. Entweder wird gerade ein Firmware-Update eingespielt, die Lampe ist im Pairing-Modus oder es gibt ein Verbindungsproblem zur Bridge (Abstand zu groß, Netzwerk unterbrochen).

