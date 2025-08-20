Geld zurück von der GEZ? Diese Mail macht Hoffnung – ist aber fiese Abzocke

Die Masche ist nicht ganz neu, aber wird derzeit wieder von Kriminellen aufgewärmt. Eine angebliche „GEZ-Rückerstattung“ soll die Opfer dazu bringen, sensible Daten preiszugeben. Worum geht es da?

Der MDR warnt aktuell wieder vor einer Betrugswelle, die dieses Mal per E-Mail kommt. Angeblich habt ihr zu viel Rundfunkbeitrag gezahlt und sollt eine Rückerstattung bekommen. Dazu müsst ihr aber schnell reagieren und sofort eure Daten in ein Formular eintragen. Vor einer ähnlichen Masche hat der Beitragsservice der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bereits vor einem Jahr gewarnt. Aber dieses Mal sind die Versprechungen noch höher.

Wie funktioniert der Betrug?

Absender der E-Mails ist angeblich der Beitragsservice. Der hat in der Regel gar keine E-Mail-Adresse von euch, was die Mails schon verdächtig machen sollte.

Wenigen wird auffallen, dass darin ein veraltetes Logo verwendet wird.

Angeblich ist bei der Kontrolle eurer letzten Zahlungen aufgefallen, dass ihr zu viel bezahlt habt, wodurch ihr nun einen Anspruch auf eine Rückerstattung habt. Die Beträge schwanken zwischen 30 und über 500 Euro.

Um euch zu unbedachten Handlungen zu drängen, wird Druck ausgeübt: Der Anspruch hat ein Verfallsdatum und ihr müsst sofort handeln, um die Rückerstattung zu bekommen.

Die E-Mail enthält einen Link zu einer gefälschten Seite, der zum Beispiel zu Domains wie dereundfunkbeitrag.com führt. Wer nicht genau liest, lässt sich dadurch täuschen. Die echte Domain trägt übrigens den Namen rundfunkbeitrag.de.

So kann diese Betrugsseite aussehen

© Screenshot Pressemeldung

So lassen sich gefälschte „GEZ-Mails“ erkennen

Echte Briefe oder E-Mails des Beitragsservices haben eine persönliche Anrede mit eurem richtigen Namen, statt zum Beispiel „Sehr geehrter Kunde“.

In den Schreiben wird zur eindeutigen Identifikation auch eure Beitragsnummer genannt.

Der Text mancher E-Mails verwendet den veralteten Begriff „Rundfunkgebühren“, während die offizielle Bezeichnung seit 2013 „Rundfunkbeiträge“ lautet. © Beitragsservice

Die E-Mails verwenden vielfach ein falsches Logo. Im obigen Bild seht ihr den Vergleich des alten (oben) und neuen (unten) Logos des Beitragsservice. Das Logo der ARD wurde neu gestaltet. Auf den verlinkten Seiten werdet ihr aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. Unter anderem sollt ihr dort eure Kreditkartennummer eingeben und zusätzlich die CVV-Ziffer eurer Karte. Einerseits werden vom Beitragsservice keinerlei Erstattungen auf Kreditkarten vorgenommen und andererseits ist dafür keine CVV nötig. Die braucht man nur, um mit der Karte zu bezahlen.



Das Ziel dieser E-Mails ist, euch eure Personendaten und Kreditkartendaten zu entlocken. Damit können in eurem Namen Zahlungen vorgenommen werden. Gäbe es tatsächlich eine Erstattung, hätte der Beitragsservice alle dazu notwendigen Daten und würde euch das Geld einfach zurücküberweisen.

Falls ihr so ein Formular bereits ausgefüllt habt, solltet ihr eventuelle Zahlungen stornieren und zurückholen. Außerdem empfiehlt es sich, in so einem Fall die Kreditkarte zu sperren.

