PIN-Code rückwärts am Geldautomaten eingeben: Was wirklich dahinter steckt

Vielleicht habt ihr schon einmal von der Theorie gehört: Wenn ihr am Geldautomaten euren PIN rückwärts eingebt, wird automatisch die Polizei alarmiert. Klingt nach einer cleveren Sicherheitsmaßnahme. Das ist aber leider nur ein Mythos, der auf Kettenbriefe in E-Mails und Sozialen Netzwerken zurückgeht. Dennoch hat diese urbane Legende einen realen Hintergrund.

PIN umgekehrt eingeben: Kommt die Polizei?

In Social-Media-Beiträgen bei Facebook und Co. oder Chat-Nachrichten heißt es hin und wieder, dass man im Falle eines Überfalls einfach den PIN-Code der Geldkarte an einem Geldautomaten verkehrt herum eintippen soll. Anstelle eines Codes wie 1234 würde man als 4321 eingeben. Angeblich würde der Automat euch trotzdem Bargeld geben und gleichzeitig heimlich die Polizei verständigen. Klingt praktisch, nur leider entspricht der Inhalt solcher Kettennachrichten nicht der Realität.

Tatsächlich passiert bei der Eingabe eurer umgedrehten PIN gar nichts, außer der üblichen Fehlermeldung zu fehlerhaften Eingabe der PIN. Das System, wie es in diesen Nachrichten beschrieben wird, existiert weltweit nicht. Ihr könnt also nicht auf diese Art still um Hilfe rufen, wenn ihr am Automaten bedroht werdet.

Woher kommt der Mythos?

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee aber nicht: In den 90er-Jahren wurde in den USA tatsächlich über eine solche Funktion nachgedacht. Der Anwalt Joseph P. Zingher ließ sich sogar ein Patent für das sogenannte „SafetyPIN“-System sichern. Der Plan: Erkennt der Geldautomat einen gespiegelten Code, soll er zwar Geld auszahlen, aber gleichzeitig die Polizei informieren. Einzelne Bundesstaaten wie Illinois und Kansas hatten Interesse, doch umgesetzt wurde das Projekt nie.

Das System ermöglicht es dem Kunden, die Polizei darauf aufmerksam zu machen, dass ein Verbrechen stattfindet, ohne den Täter darüber zu informieren, dass ein Alarm ausgelöst wurde. Dies geschieht durch die Eingabe einer Zugangsnummer, die einer nicht vorab gespeicherten persönlichen Notfall- oder Alarmnummer entspricht, anstelle der gespeicherten PIN-Nummer. Auszug aus dem Patent von Joseph Z. Zingher

Zum einen wären Zahlencodes wie 1991 oder 4224 problematisch, weil sie vorwärts wie rückwärts identisch sind. Das Risiko für Fehlalarme wäre hoch. Zum anderen bestand schlicht kein Interesse vonseiten der Banken, da die Umsetzung teuer und unsicher gewesen wäre.

Heute taucht die Geschichte immer noch regelmäßig im Netz auf, auch wenn sie längst widerlegt ist. Für euch heißt das: Verlasst euch nicht auf den Mythos vom „Reverse-PIN“. Im Notfall gilt: Bleibt so ruhig wie möglich, gebt Bargeld ohne Widerstand heraus und informiert danach selbst die Polizei.

