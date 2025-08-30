Pixel 10: Geheime Einschränkung aufgedeckt

Google nimmt beim Pixel 10 mehr Arbeitsspeicher in Beschlag als je zuvor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Googles neues Flaggschiff bringt offiziell 12 GB RAM mit, doch nur rund 9 GB davon könnt ihr für Apps und Spiele nutzen. Etwa 3 GB sind fest für Googles eigene KI reserviert. Das hat durchaus Vorteile – Power-User könnten aber an Grenzen stoßen.

Anzeige

Google Pixel 10: KI nimmt ordentlich RAM rein

Normalerweise läuft es simpel: Ihr öffnet eine App oder ein Spiel, es wird in den RAM geladen, fertig. Im Normalfall reicht das selbst bei speicherhungrigen Games völlig aus. Doch Googles neue KI-Strategie verändert diesen Ablauf.

Damit Features wie Live-Übersetzung in Chats, automatische Transkriptionen oder das frische Magic Cue ohne Verzögerung starten, müssen die zugrunde liegenden Sprach- und Bildmodelle permanent im Arbeitsspeicher bleiben. Selbst kleinere Modelle belegen dabei mehrere Gigabyte. Google reserviert deshalb beim Pixel 10 rund 3 GB RAM fest für den AICore und den Tensor-G5-Chip (Quelle: AndroidAuthority).

Spannend ist der Blick zurück: Beim Pixel 9 ließ Google die gesamte RAM-Kapazität frei – KI-Modelle wurden nur bei Bedarf nachgeladen. Erst die Pro-Versionen mit 16 GB hielten etwa 3 GB dauerhaft für KI bereit.

Mit dem Pixel 10 geht Google einen Schritt weiter: Schon das Standard-Modell blockt den Speicher, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern. KI-Funktionen starten so deutlich schneller, doch das Multitasking könnte leiden.

Anzeige

Gut für KI-Fans, grenzwertig für Power-User

Besitzer des Google Pixel 10 können grundlegend beruhigt sein: Für den Alltag reicht die verfügbare RAM-Menge locker. Mehrere Apps parallel oder auch ein forderndes Spiel sind kein Problem. Wer jedoch ständig mit vielen offenen Anwendungen hantiert oder Mobile Games mit maximalen Details zockt, könnte die Einschränkung spüren. In dem Fall lohnt ein Blick zum 16-GB-Pro-Modell.