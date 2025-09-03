Pixel 10: Google bringt 6 Jahre altes Feature überraschend zurück

Google entdeckt ein vergessenes Display-Feature wieder.

Für die Pixel-10-Serie führt Google ein Feature ein, das seit dem Pixel 5 verschwunden war: Ambient EQ kehrt zurück, wenn auch unter einem neuen Namen. Es soll für eine bessere Darstellung unter wechselnden Lichtbedingungen sorgen.

Google: Pixel 10 erhält adaptiven Farbmodus

Zusammen mit dem Pixel 4 hatte Google im Jahr 2019 erstmals Ambient EQ eingeführt. Die Funktion passt die Farbtemperatur des Displays automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an. Danach verschwand es für Jahre von den Smartphones des Konzerns. Erst jetzt feiert es unter dem Namen Adaptive Tone auf dem Pixel 10 sein Comeback.

Der mehr oder weniger neue Modus sitzt gut versteckt im Display-Bereich der Systemeinstellungen. Ist die Funktion aktiviert, verändert sich die Farbdarstellung je nach Lichtquelle: Kühle Weißtöne im Tageslicht, wärmere Töne bei Kunstlicht. So soll das Bild natürlicher wirken, egal ob in der Sonne oder unter Neonröhren. Vergleichbare Funktionen bietet Apple als „True Tone“ und Samsung unter „Adaptive Color Tone“.

Die Rückkehr des Features hatte sich bereits vor Monaten angedeutet, als erste Code-Schnipsel auftauchten. Nun ist klar: Adaptive Tone wird ein fester Bestandteil aller Pixel-10-Modelle. Es handelt sich allerdings nicht um ein Software-Update für ältere Pixel-Smartphones. Besitzer eines Pixel 9 oder 8 schauen in die Röhre.

Pixel 10: Mehr Komfort durch neue Sensoren

Für die automatische Anpassung verwendet das Pixel 10 einen verbesserten Lichtsensor, der sowohl Helligkeit als auch Farbtemperatur erfassen kann. Dadurch soll Adaptive Tone zuverlässiger arbeiten als das ursprüngliche Ambient EQ. Erste Nutzer berichten bereits von sichtbar angenehmeren Farben in wechselnden Lichtsituationen (Quelle: Android Police).

Google hatte in der Vergangenheit eine ähnliche Technik beim Pixel Tablet und in den Nest-Geräten eingesetzt. Ob das Feature auch in künftigen Handys und Tablets des Konzerns auftaucht, ist bislang unklar.