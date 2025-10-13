Pixel 10: Google kriegt Kamera-Problem nicht in den Griff

Videos verwackelt, Nutzer enttäuscht.

Googles Pixel-10-Serie steht in der Kritik. Nutzer berichten von starken Rucklern bei Videoaufnahmen mit der Telekamera. Der Fehler betrifft dabei nicht nur Googles eigene Kamera-App, sondern alle Anwendungen, die auf die offizielle EIS-Schnittstelle zugreifen. Schuld ist offenbar ein Softwarefehler.

Google Pixel 10 erstellt verwackelte Videos

Besonders von dem Pixel-10-Problem betroffen sind anscheinend Videos mit Zoom. Anstatt die Aufnahmen zu stabilisieren, sorgt die elektronische Bildstabilisierung (EIS) für das Gegenteil: sichtbare Jitter-Effekte, die Videos nahezu unbrauchbar machen.

Wer die Stabilisierung manuell deaktiviert, bekommt noch schlechtere Ergebnisse. Auch andere Apps wie Instagram oder WhatsApp sind betroffen, sobald sie auf Googles API zurückgreifen.

Google hat das Problem bislang nicht behoben. Ein Fix soll frühestens im nächsten Monat folgen, heißt es. Einige Nutzer versuchen sich unterdessen mit Drittanbieter-Apps zu behelfen, die eigene Stabilisierung mitbringen. Das kann helfen, ist aber keine echte Lösung.

Dass ein solcher Fehler in einem Premium-Smartphone auftaucht, sorgt für Unverständnis. Immerhin gilt die Pixel-Reihe als Kamera-Vorreiter. Selbst Modelle wie das Pixel 10 Pro XL, kürzlich noch als bestes Kamerahandy gefeiert, haben das Problem (Quelle: Android Headlines).

Videos verwackelt: Lock-Modus als Ursache?

Ein Nutzer auf Reddit hat unterdessen wohl die konkrete Ursache für das Kameraproblem identifiziert. Laut seiner Analyse ist der Standard-Stabilisierungsmodus der Telekamera im Pixel 10 dauerhaft auf den aggressiven Lock-Modus gestellt (Quelle: Reddit).

Dieser so eingestellte Modus versucht, das Bild an einem Punkt zu fixieren, statt Bewegungen sanft zu folgen. Das erklärt das ruckelnde Verhalten bei Videoaufnahmen.