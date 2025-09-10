Pixel-10-Nutzer verlieren praktisches Feature – richtig so, Google!

Ein Feature, das euren Alltag ordnen sollte, hat sich als Chaos entpuppt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Mit dem Pixel 10 hat Google ein neues Feature eingeführt, das euren Alltag einfacher machen sollte: den Daily Hub. Dort sollten Wetter, Termine, Erinnerungen und Empfehlungen übersichtlich an einem Ort zusammenfließen. Doch nur wenige Wochen nach dem Start zieht Google die Reißleine – das Feature verschwindet erstmal wieder von euren Geräten.

Anzeige

Google will Daily Hub verbessern

Laut Google ist die Pause bewusst gewählt. Das Unternehmen erklärte, man wolle die Nutzererfahrung verbessern und Daily Hub erst zurückbringen, wenn es tatsächlich Mehrwert bietet (Quelle: 9to5google). Die Ankündigung ist ungewöhnlich offen, zeigt aber auch, dass die erste Version schlicht nicht ausgereift war.

Im Kern sollte Daily Hub ein personalisiertes Briefing sein, vergleichbar mit Samsungs „Now Brief“. Doch was Nutzer bekamen, wirkte unfertig. Wetterinfos beschränkten sich auf die aktuelle Temperatur, wichtige Zusatzinformationen aus Google Tasks oder Google Keep fehlen. Von der zentralen Steuerzentrale für den Tag war Daily Hub damit weit entfernt.

Bis dahin bleibt euch allerdings nur der Griff zu klassischen Apps: Kalender, Wetter-App und Erinnerungen. Ob Daily Hub in der überarbeiteten Version tatsächlich zum Pixel-Highlight wird, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Der erste Anlauf war ein Fehlstart – aber einer, aus dem Google sichtbar lernen will.

Lieber gar nicht, als halbgar Dass Google ein Feature streicht, das eines der Highlights seiner neuen Smartphones herhalten soll, hinterlässt anfangs keinen guten Eindruck. Aber ganz ehrlich: Es ist die richtige Entscheidung. Anstatt das Feature stur weiterlaufen zu lassen, stoppt der Konzern den Test und arbeitet an Verbesserungen. Davon können sich gerne auch andere Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Sollte Google die Kritikpunkte angehen, könnte Daily Hub doch noch das zentrale Tool werden, das sich viele Nutzer wünschen. Robert Kohlick

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.