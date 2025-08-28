Pixel 10 Pro kaufen und bis zu 850 Euro von Google bekommen – so geht's

Ab sofort könnt ihr das heiß ersehnte Google Pixel 10 Pro kaufen und dabei bis zu 850 Euro Trade-In-Prämie erhalten. Wir verraten, was das brandneue Top-Smartphone alles drauf hat und wie ihr die Prämie bekommt.

Google hat das Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) und Pixel 10 Fold auf den Markt gebracht. Die neue Smartphone-Reihe beeindruckt durch innovative KI-Funktionen, eine hervorragende Kamera sowie edles Design.

Pixel 10 Pro kaufen: So funktioniert die Trade-In-Aktion

Überzeugt hat uns vor allem das sowohl leistungsstarke als auch handliche Pixel 10 Pro, welches ihr ab sofort im Google-Store kaufen könnt. Das lohnt sich diesmal ganz besonders, denn wer sich bis zum 11.09.2025 entscheidet und sein altes Smartphone in Zahlung gibt, bekommt bis zu 850 Euro zurück. Dieser Betrag setzt sich aus dem Ankaufswert eures Altgeräts (bis zu 600 Euro) sowie einem Bonus in Höhe von 250 Euro zusammen.

Die vollen 850 Euro erhaltet ihr zum Beispiel, wenn ihr ein iPhone 16 Pro (1 TB) in Zahlung gebt. Grundsätzlich ist der Trade-In-Betrag abhängig von Modell, Alter und Zustand eures alten Geräts. Für die Teilnahme an der Aktion ist der Kauf eines Pixel 10 Pro oder Pro XL erforderlich.

Google Pixel 10 Pro (XL) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 11:31 Uhr

Pixel 10 Pro: Das kann das neue Flaggschiff-Smartphone von Google

Mit dem Pixel 10 Pro setzt Google noch einmal richtig einen drauf. Der integrierte KI-Assistent Gemini soll euch im Alltag unterstützen – egal ob beim Planen, Suchen oder Bearbeiten von Inhalten. Unter der Haube werkelt der neue Google Tensor G5, der nicht nur für schnelle Performance sorgt, sondern auch die Kamera-Funktionen ordentlich antreibt.

Apropos Kamera: Das Pro-Dreifach-System bringt Features wie Pro-Resolution-Zoom, eine verbesserte Video-Stabilisierung dank smarter Optimierung und knackig scharfe Porträts in hoher Auflösung.

Optisch gibt’s ebenfalls einiges zu bestaunen: matte Rückseite, polierte Metallelemente und robuste Materialien, die nicht nur edel aussehen, sondern auch im Alltag was aushalten. Dazu kommt das neue Super Actua-Display, mit bis zu 3.300 cd/m² das bisher hellste Pixel-Panel – perfekt, wenn ihr auch in grellem Sonnenlicht alles erkennen möchtet. Dank IP68 ist das Gerät außerdem staub- und wassergeschützt.

Das Pixel 10 Pro gibt es gleich in zwei Größen: 6,3 Zoll für alle, die es handlicher mögen, und als XL-Variante mit 6,8 Zoll für Fans von richtig viel Displayfläche. In beiden stecken Akkus, die laut Google mehr als 24 Stunden durchhalten – und dank Schnellladefunktion könnt ihr sie im Nu wieder volltanken.

Pixel 10 Pro Kamera: Die beste Pixel-Kamera aller Zeiten

Google hat bei der Kamera des Pixel 10 Pro richtig tief in die Trickkiste gegriffen. Das neue Profi-Dreifach-Setup auf der Rückseite ist das bisher fortschrittlichste Kamerasystem, das je in einem Pixel steckte. Ganz egal, ob ihr Landschaften, Porträts, Panoramas oder Clips bei schwierigen Lichtverhältnissen aufnehmt – das Pixel 10 Pro liefert beeindruckende Ergebnisse, bei Tag und Nacht, aus nächster Nähe oder weiter Entfernung.

Besonders spannend sind die Video-Funktionen: Dank Video-Optimierung erhalten Aufnahmen knackige Details, satte Farben und eine präzise Ausleuchtung – und das alles praktisch automatisch. Dazu kommen Nachtsichtvideo, 8K-Aufnahme und Super-Resolution-Zoom für beeindruckende Fernaufnahmen in bisher unerreichter Qualität.

Das neue Teleobjektiv und der 100-fache Pro-Resolution-Zoom holen Motive so nah heran, dass man fast glaubt, man stünde direkt davor. Und auch Selfie-Fans kommen auf ihre Kosten: Die 42-MP-Frontkamera mit Autofokus fängt dank ihres extrem weiten Sichtfelds nicht nur dich perfekt ein, sondern auch gleich die ganze Umgebung – perfekt für Gruppen-Selfies oder spannende Perspektiven.